Εντοπίστηκε λέμβος με 36 μετανάστες νότια της Κρήτης
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Μια νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών ολοκληρώθηκε με επιτυχία νότια της Κρήτης.
Πρόκειται για 36 άτομα που επέβαιναν σε λέμβο και εντοπίστηκαν από εναέριο μέσο της Frontex 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων.
Τους αλλοδαπούς περισυνέλεξε σκάφος της δύναμης Frontex με τη συνδρομή παραπλέοντος, ενώ την επιχείρηση συντόνισε το ενιαίο κέντρο έρευνας και διάσωσης του Λιμενικού Σώματος.
Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με καλό καιρό και οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Γιάννης Σμαραγδής: Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ήταν κλέφτης, μισθοφόρος και με τα σημερινά δεδομένα μπράβος
- Έκλεψαν ιατρικό μηχάνημα αξίας 25.000 ευρώ από το Γενικό Κρατικό Νίκαιας
- Τραϊάνα Ανανία: Δεν ήταν τυχαίο timing ο τραυματισμός στο Survivor – Η ανθρωπότητα υποφέρει από αρνητική ενέργεια, οπότε υποφέρουν και στα ριάλιτι