Εντοπίστηκε λέμβος με 36 μετανάστες νότια της Κρήτης

Μια νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών ολοκληρώθηκε με επιτυχία νότια της Κρήτης.

Πρόκειται για 36 άτομα που επέβαιναν σε λέμβο και εντοπίστηκαν από εναέριο μέσο της Frontex 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων.

Τους αλλοδαπούς περισυνέλεξε σκάφος της δύναμης Frontex με τη συνδρομή παραπλέοντος, ενώ την επιχείρηση συντόνισε το ενιαίο κέντρο έρευνας και διάσωσης του Λιμενικού Σώματος.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με καλό καιρό και οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Κρήτη Μετανάστες

