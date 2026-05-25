Ραγίζει καρδιές το αντίο του Τραϊανού Δέλλα στη Γωγώ Μαστροκώστα: “Όσο μακριά και να πετάξεις η αγάπη μου θα σε φθάνει”

Με μία συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραϊανός Δέλλας αποχαιρετά τη σύζυγό του, Γωγώ Μαστροκώστα η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 56 ετών.

Η Γωγώ Μαστροκώστα έδινε μακροχρόνια μάχη με τα προβλήματα υγείας. Η διάσημη γυμνάστρια, μοντέλο και παρουσιάστρια νοσηλευόταν εδώ και 3 μήνες στον Ευαγγελισμό και σήμερα άφησε την τελευταία της πνοή.

Δίπλα στη Γωγώ Μαστροκώστα βρίσκονταν συνέχεια ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας, η 18χρονη κόρη τους, Βικτώρια και στενοί φίλοι της οικογένειας.

Ο Τραϊανός Δέλλας ανέβασε ένα βίντεο με φωτογραφίες της συζύγου του και την αποχαιρετά με λόγια που ραγίζουν καρδιές.

Η ανάρτηση του Τραϊανού Δέλλα:

“Άγγελε μου, αγάπη μου, πετά ψηλά, πετά μακριά, πήγαινε στο φως, αυτό το φως που σε φώτιζε και εδώ κάτω, αυτό το φως που γέμιζε το χαμόγελο σου και φώτιζε την ζωή μας.

Αλλά όσο μακριά και να πετάξεις η αγάπη μου θα σε φθάνει.

Να μας προσεχείς Άγγελε μου από εκεί ψηλά και περισσότερο την Βικτωρια μας!

Ευχαριστώ τον θεό που μου χάρισε έναν από τους αγγέλους του για να με συντροφεύει όλα αυτά τα χρόνια και να με κάνει καλύτερο άνθρωπο αλλά τον ήθελε πίσω νωρίς, σε αυτό μόνο ήμουν άτυχος.

Αυτός σε έφερε στον δρόμο μου αυτός σε πέρνει πίσω.

Καλό ταξίδι αγάπη μου! Καλό ταξίδι Άγγελε μου! Πετά ψηλά”