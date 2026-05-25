MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ραγίζει καρδιές το αντίο του Τραϊανού Δέλλα στη Γωγώ Μαστροκώστα: “Όσο μακριά και να πετάξεις η αγάπη μου θα σε φθάνει”

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Με μία συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραϊανός Δέλλας αποχαιρετά τη σύζυγό του, Γωγώ Μαστροκώστα η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 56 ετών.

Η Γωγώ Μαστροκώστα έδινε μακροχρόνια μάχη με τα προβλήματα υγείας. Η διάσημη γυμνάστρια, μοντέλο και παρουσιάστρια νοσηλευόταν εδώ και 3 μήνες στον Ευαγγελισμό και σήμερα άφησε την τελευταία της πνοή.

Δίπλα στη Γωγώ Μαστροκώστα βρίσκονταν συνέχεια ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας, η 18χρονη κόρη τους, Βικτώρια και στενοί φίλοι της οικογένειας.

Ο Τραϊανός Δέλλας ανέβασε ένα βίντεο με φωτογραφίες της συζύγου του και την αποχαιρετά με λόγια που ραγίζουν καρδιές.

Η ανάρτηση του Τραϊανού Δέλλα:

“Άγγελε μου, αγάπη μου, πετά ψηλά, πετά μακριά, πήγαινε στο φως, αυτό το φως που σε φώτιζε και εδώ κάτω, αυτό το φως που γέμιζε το χαμόγελο σου και φώτιζε την ζωή μας.

Αλλά όσο μακριά και να πετάξεις η αγάπη μου θα σε φθάνει.

Να μας προσεχείς Άγγελε μου από εκεί ψηλά και περισσότερο την Βικτωρια μας!

Ευχαριστώ τον θεό που μου χάρισε έναν από τους αγγέλους του για να με συντροφεύει όλα αυτά τα χρόνια και να με κάνει καλύτερο άνθρωπο αλλά τον ήθελε πίσω νωρίς, σε αυτό μόνο ήμουν άτυχος.

Αυτός σε έφερε στον δρόμο μου αυτός σε πέρνει πίσω.

Καλό ταξίδι αγάπη μου! Καλό ταξίδι Άγγελε μου! Πετά ψηλά”

Γωγώ Μαστροκώστα Τραϊανός Δέλλας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Κάλας: Η Ρωσία επιδίδεται σε “απερίσκεπτο πυρηνικό ακροβατισμό” στις τελευταίες επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Τροχαίο στη Φθιώτιδα: Αγροτικό έχασε τον έλεγχο, έκανε τούμπες και κατέληξε σε χωράφια – Βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Κρήτη: Άγριο επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από καφετέρια στις Αρχάνες

MEDIA NEWS 53 λεπτά πριν

Φαίη Σκορδά για Μαστροκώστα: Έκανε πιο κανονικό τον καρκίνο σε μία μαμά, ότι είμαστε μαχήτριες και μπορούμε να το παλέψουμε

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 33 λεπτά πριν

Άδωνις Γεωργιάδης: Προτιμώ για αντίπαλο μου τον θυμωμένο Ανδρουλάκη, ο Τσίπρας έχει μια λάμψη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Πιάστηκαν στα χέρια Βαγγέλης Μαρινάκης – Γρηγόρης Δημητριάδης στα επίσημα του ΟΑΚΑ – Δείτε βίντεο