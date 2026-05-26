Ζωή Κωνσταντοπούλου για Άδωνι Γεωργιάδη: Οι φασίστες, νομίζουν πως μπορούν να βάζουν φυλακή με αναγγελίες

Επεισοδιακή για ακόμη μία φορά η συνέντευξη της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην εκπομπή «Συνδέσεις» του Ertnews, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να λογομαχεί με τον δημοσιογράφο Κώστα Παπαχλιμίντζο και να εξαπολύει νέα πυρά κατά του Άδωνι Γεωργιάδη.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου βρέθηκε το πρωί της Τρίτης (26.05.2026) στο στούντιο της εκπομπής, μιλώντας για τη δίκη των Τεμπών, την δικαστική αίθουσα και τις μετατροπές που έγιναν μετά τις καταγγελίες συγγενών θυμάτων και των δικηγόρων τους αλλά και κάνοντας και αναφορά στον Άδωνι Γεωργιάδη και στη δικαστική διαμάχη τους. Τα «αίματα» δεν άργησαν να ανάψουν, όταν έπεσε στο τραπέζι η άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τον Κώστα Παπαχλιμίντζο να απαντά «αρχίσαμε τώρα αυτά για τα βίντεο στο Τiktok».

Μιλώντας για την μήνυση από τον Άδωνι Γεωργιάδη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε πως «στις 12 Φεβρουαρίου είπε πως θα μου κάνει 15 μηνύσεις την εβδομάδα και θα με βάλει φυλακή, γιατί έτσι κάνουν οι φασίστες νομίζουν ότι μπορεί να βάζουν φυλακή με αναγγελίες. Ο Γεωργιάδης είναι το φασιστοειδές που το είδαμε σε βίντεο να έχει δέσει πισθάγκωνα έναν εργαζόμενο στο νοσοκομείο της Νίκαιας και να ουρλιάζει “αυτόφωρο αυτόφωρο”».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε στην μήνυση που έκανε η ίδια στον Άδωνι Γεωργιάδη λέγοντας πως ακόμη δεν έχει διαβιβαστεί στη Βουλή παρά το γεγονός πως την έκανε νωρίτερα από εκείνον.

Σχετικά με την άρση ασυλίας και την λογομαχία με τον δημοσιογράφο, η συζήτηση εξελίχθηκε ως εξής:

Ζ.Κ: Να σταματήσετε να με συκοφαντείτε γιατί λέτε ότι αρνήθηκα την άρση ασυλίας.

Κ.Π: Αφού το αρνηθήκατε στη Βουλή. Είπατε να αρθεί η άρση ασυλίας σας;

Ζ.Κ: Θέλετε ο κόσμος να ξέρει ποια είναι αυτή η υπόθεση;

Κ.Π: Δεν αρνηθήκατε την άρση ασυλίας;

Ζ.Κ: Κύριε Παπαχλιμίντζο, ήσασταν στο γραφείο του Μητσοτάκη το 2013, δεν χρειάζονται διαπιστευτήρια.

Κ.Π: Αρχίσαμε τώρα αυτά για τα βίντεο στο Τiktok.

Ζ.Κ: Πώς;

Κ.Π: Αν θέλετε να φτιάξετε βίντεο για το TikTok και με θέλετε κομπάρσο, πείτε το από την αρχή, μην το αφήνετε για το τέλος.

Ζ.Κ: Δεν φτιάχνω βίντεο με εσάς. Έχω πιο σημαντικά πράγματα να βγάλω.

Κ.Π: Ευτυχώς γλιτώσαμε για σήμερα.

-Προσπαθείτε να μην ακουστεί αυτό που θέλω να πω.