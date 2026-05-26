Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Πιερρακάκης – Θα μιλήσει σε εκδήλωση για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας

Στην εκδήλωση με θέμα “Το Μέλλον της Ελληνικής Οικονομίας” που διοργανώνει το Οικονομικό Επιμελητήριο Κεντρικής Μακεδονίας θα είναι βασικός ομιλητής ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για σήμερα, Τρίτη 26 Μαΐου στις 19:00, στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, στη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Κωνσταντίνος Κόλλιας, Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και ο Βασίλης Γεωργιάδης, Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Μακεδονίας.