Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Πιερρακάκης – Θα μιλήσει σε εκδήλωση για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας
Στην εκδήλωση με θέμα “Το Μέλλον της Ελληνικής Οικονομίας” που διοργανώνει το Οικονομικό Επιμελητήριο Κεντρικής Μακεδονίας θα είναι βασικός ομιλητής ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης.
Η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για σήμερα, Τρίτη 26 Μαΐου στις 19:00, στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, στη Θεσσαλονίκη.
Παράλληλα, χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Κωνσταντίνος Κόλλιας, Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και ο Βασίλης Γεωργιάδης, Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Μακεδονίας.
