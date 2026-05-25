Τραγωδία στη Λέσβο: Νεκροί 16χρονος και 18χρονος σε τροχαίο με μηχανή

Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει στη Λέσβο το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή της Παναγιούδας, με θύματα δύο νεαρά παιδιά ηλικίας 16 και 18 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του lesvosnews.net, η μηχανή στην οποία επέβαιναν οι δύο νεαροί εξετράπη της πορείας της, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολώνα φωτισμού.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό και των δύο επιβαινόντων.

Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ωστόσο για τους δύο νέους ήταν ήδη αργά.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό δυστύχημα.

