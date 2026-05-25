Ρόδος: Αναψυκτικό και όχι αλκοόλ ισχυρίζονται ότι έδωσαν στον ανήλικο παππούς και πατριός

Για τον Ιούνιο του 2027 αναβλήθηκε η δίκη για παππού, πατριό και καταστηματάρχη στη Ρόδο, οι οποίοι κατηγορούνται ότι διέθεσαν αλκοόλ στον ανήλικο που ήταν μαζί τους, γεγονός που τον οδήγησε στο νοσοκομείο της Ρόδου για την παροχή πρώτων βοηθειών. Πρόκειται για οικογένεια από την Βρετανία, που ήρθε στη Ρόδο για διακοπές.

Οι συγγενείς του, ισχυρίστηκαν πάντως ότι ήπιε αναψυκτικό και όχι αλκοόλ ο 14χρονος και ότι η κατάσταση της υγείας του και η μεταφορά του στο νοσοκομείο της Ρόδου το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, ενδέχεται να οφείλεται σε τροφική δηλητηρίαση.

Ενόψει και των αποτελεσμάτων των αιματολογικών εξετάσεων του ανήλικου, η δίκη αναβλήθηκε για τον Ιούνιο το 2027.

Σε βάρος τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό πλημμελήματος. Για τον 34χρονο πατριό και τον 59χρονο παππού για το αδίκημα της έκθεσης και για την 52χρονη ιδιοκτήτρια του καταστήματος για διάθεση αλκοόλ σε ανήλικο.