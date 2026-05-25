Ισπανία: Την προκήρυξη πρόωρων εκλογών ζητά ο πρώην πρωθυπουργός Φελίπε Γκονθάλεθ

Ο Σοσιαλιστής πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας Φελίπε Γκονθάλεθ ζήτησε σήμερα την προκήρυξη πρόωρων βουλευτικών εκλογών, λίγες ημέρες μετά την άσκηση δίωξης στον Χοσέ Λουίς Ροδρίγκες Θαπατέρο, έναν εκ των διαδόχων του, ο οποίος κατηγορείται για αθέμιτη άσκηση επιρροής.

Οι επόμενες εκλογές υπό κανονικές συνθήκες θα διεξαχθούν το 2027 και ο σημερινός πρωθυπουργός, ο Πέδρο Σάντσεθ, Σοσιαλιστής όπως και οι Γκονθάλεθ και Θαπατέρο, έχει αρνηθεί μέχρι στιγμής όλες τις εκκλήσεις της δεξιάς και της ακροδεξιάς αντιπολίτευσης για πρόωρες εκλογές.

«Θα έπρεπε να γίνουν εκλογές φέτος» εκτίμησε ο 84χρονος Γκονθάλεθ, σε συνάντησή του με επιχειρηματίες.

Η δημόσια παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού (1982-96) γίνεται λιγότερο από μία εβδομάδα αφού ασκήθηκε δίωξη στον Θαπατέρο για αθέμιτη άσκηση επιρροής στο πλαίσιο της διάσωσης, το 2021, μιας μικρής αεροπορικής εταιρείας, κάτι που ο ίδιος αρνείται.

Ταυτόχρονα ωστόσο ο Γκονθάλεθ ζήτησε να γίνει σεβαστό «το τεκμήριο της αθωότητας» αν και περιμένει «εξηγήσεις» από τον Θαπατέρο, ο οποίος κυβέρνησε την Ισπανία μεταξύ 2004-11.

Την περασμένη εβδομάδα ο Σάντσεθ, που κυβερνά από το 2018 την Ισπανία, εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στον προκάτοχό του. «Θα γίνουν εκλογές το 2027 και αν οι Ισπανοί το επιθυμούν, θα είμαστε εκεί», είπε στο κοινοβούλιο.

Το Σάββατο δεκάδες χιλιάδες Ισπανοί διαδήλωσαν στους δρόμους της Μαδρίτης, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του δεξιού Λαϊκού Κόμματος (PP) και του ακροδεξιού Vox, ζητώντας την παραίτηση του Σάντσεθ, τον οποίον κατηγορούν για διαφθορά. Ο αδελφός του πρωθυπουργού, Νταβίντ Σάντσεθ, θα δικαστεί την Πέμπτη για αθέμιτη άσκηση επιρροής ενώ η σύζυγός του, η Μπεγκόνια Γκόμεθ, είναι υπό έρευνα σε άλλη υπόθεση διαφθοράς. Ο πρωθυπουργός απορρίπτει τις δικαστικές διώξεις σε μέλη της οικογένειάς του, υποστηρίζοντας ότι το κίνητρο είναι πολιτικό.