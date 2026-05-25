Θεσσαλονίκη: “Καμπάνα” χιλιάδων ευρώ από τη Δημοτική Αστυνομία για τα “μπαλώματα” στους δρόμους της πόλης

Σαφές μήνυμα προς οργανισμούς κοινής ωφέλειας και υπεργολάβους τους στέλνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προχωρώντας στην επιβολή αυστηρών προστίμων για παραβάσεις που σχετίζονται με έργα και παρεμβάσεις σε δημόσιους χώρους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου, η Δημοτική Αστυνομία βεβαίωσε τις προηγούμενες ημέρες πρόστιμα ύψους 11.350 ευρώ για έντεκα διοικητικές παραβάσεις που αφορούσαν κυρίως εργασίες χωρίς την απαιτούμενη νόμιμη σήμανση, αλλά και απόθεση υλικών και εργαλείων εκτός των ορίων των προβλεπόμενων εργοταξίων.

Παράλληλα, αναμένεται να κοινοποιηθούν και νέα πρόστιμα που σχετίζονται με ελλιπή αποκατάσταση οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων, με το συνολικό ποσό να εκτιμάται ότι θα φτάσει περίπου τις 20.000 ευρώ.

Όπως επισημαίνεται από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, οι έλεγχοι των αρμόδιων υπηρεσιών θα συνεχιστούν με εντατικούς ρυθμούς το επόμενο διάστημα, έως ότου υπάρξει πλήρης συμμόρφωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Η δημοτική αρχή τονίζει ότι η εικόνα κατεστραμμένων δρόμων και πεζοδρομίων, μετά από παρεμβάσεις εταιρειών κοινής ωφέλειας, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών και πλήττει την εικόνα της πόλης.

«Ο δημόσιος χώρος οφείλει και πρέπει να γίνεται σεβαστός από όλους», υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης αναφέρει ακόμη ότι βρίσκεται πλέον σε ισχύ νέα κανονιστική διάταξη, η οποία προβλέπει αυστηρότερες προϋποθέσεις για την αποκατάσταση δρόμων και πεζοδρομίων μετά από τεχνικές παρεμβάσεις, καθώς και υψηλά πρόστιμα σε περιπτώσεις παραβάσεων ή μη συμμόρφωσης.