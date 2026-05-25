Ρεκόρ θερμοκρασιών Μαΐου στη Βρετανία – Άγγιξε τους 33,5 βαθμούς Κελσίου

Σε ρεκόρ υψηλότερης για την εποχή θερμοκρασίας έφτασε σήμερα (25/5/2026) και η Βρετανία, μετά τη Γαλλία, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 33,5 βαθμούς Κελσίου σε περιοχή κοντά στο Λονδίνο.

Μάλιστα η Βρετανία κατέγραψε την μέγιστη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ για μήνα Μαΐου, μετά από το κύμα καύσωνα που «χτύπησε» χώρες της βορειοδυτικής Ευρώπης.

Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 32,8° Κελσίου, που καταγράφηκε το 1922 και ξανά το 1944.

Οι 33,5° βαθμοί Κελσίου μετρήθηκαν στο αεροδρόμιο Χίθροου, δυτικά της πρωτεύουσας, τόνισε η Μετεωρολογική Υπηρεσία με ανάρτηση στο X, προσθέτοντας ότι η θερμοκρασία αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Όπως η Βρετανία έτσι και η Γαλλία ήρθε αντιμέτωπη με πολύ υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, αφού στο Παρίσι ο υδράργυρος ξεπέρασε το Σάββατο για πρώτη φορά φέτος τους 30° Κελσίου, φτάνοντας τους 31,9° Κελσίου, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του και ένας ηλικιωμένος ατά τη διάρκεια αγώνα δρόμου.

Μάλιστα, σύμφωνα με το BBC, η θερμοκρασία αναμένεται να αυξηθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας και είναι πιθανό να φτάσει τους 34 °C ή ίσως και τους 35 °C.

Υπενθυμίζουμε ότι η μέση θερμοκρασία για τα τέλη Μαΐου κυμαίνεται μεταξύ 14 και 20 °C. Με τις σημερινές θερμοκρασίες να ξεπερνούν κατά 15 °C τον μέσο όρο, πρόκειται για έναν άνευ προηγουμένου καύσωνα για αυτή την εποχή του χρόνου.