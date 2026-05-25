Πού θα κυμανθούν οι τιμές των καυσίμων το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Μεγάλη πτώση στη διεθνή τιμή του πετρελαίουέφερε η προοπτική συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν. Το βαρέλι βρέθηκε ξανά κάτω από το επίπεδο των 100 δολαρίων, δημιουργώντας προσδοκίες και για φθηνότερα καύσιμα στην αντλία. Το ερώτημα που προκύπτει είναι πόσο θα μας κοστίσει η μετακίνηση κατά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Δυστυχώς οι τιμές των καυσίμων δεν πέφτουν τόσο γρήγορα, ωστόσο είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι. Η τιμή της αμόλυβδης από το 1,75 ευρώ που είχε στο πρώτο χτύπημα των Αμερικανών κατά του Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου, έφτασε και έχει παραμείνει στο υψηλότερο σημείο που έχει καταγραφεί πανελλαδικά, στο 2,14 ευρώ. Από αυτό το υψηλότερο επίπεδο θα ξεκινήσει η αποκλιμάκωση.

Περιμένουμε ότι από Τετάρτη-Πέμπτη θα αρχίσει μία τάση αποκλιμάκωσης σε επίπεδο χονδρικής, τέτοια ώστε Παρασκευή-Σάββατο που ξεκινάει και το τριήμερο, να καταγραφεί μία μέση πανελλαδική τιμή, ενδεχομένως και λίγο κάτω από το 2,10 ευρώ, υπό την προϋπόθεση πάντοτε, ότι δεν θα αλλάξει η εικόνα στη διεθνή αγορά ενέργειας.

Στο πετρέλαιο κίνησης υπάρχει μία πολύ μεγάλη παράμετρος και αυτή είναι το πώς θα αποφασίσει ότι θα πράξει από εδώ και πέρα η κυβέρνηση στο κομμάτι της επιδότησης.

Η τιμή της λιανικής στο πετρέλαιο κίνησης όταν ξεκίνησε ο πόλεμος ήταν στο 1,57 ευρώ, φτάσαμε στο 2,12 και μετά την παρέμβαση της επιδότησης των 20 λεπτών το λίτρο, αυτή τη στιγμή έχει διαμορφωθεί η τιμή περίπου στα 1,82 ευρώ.

Οι πληροφορίες από το οικονομικό επιτελείο λένε ότι οι αποφάσεις για το τι μέλλει γενέσθαι θα ανακοινωθούν στο τέλος της εβδομάδας προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία ενώ υπάρχει και το ενδεχόμενο να μην παραταθεί η επιδότηση.

Αυτά είναι τα τρία σενάρια για την τιμή του πετρελαίου κίνησης.

-Διατήρηση της επιδότησης με ένα δημοσιονομικό κόστος 55 εκατ. ευρώ το μήνα σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει καμία μεταβολή. Θα πέφτει κανονικά η τιμή έτσι όπως ορίζεται από τις τιμές χονδρικής.

-Εάν μειωθεί η επιδότηση περίπου 10 λεπτά, που σημαίνει δημοσιονομικό κόστος 25 εκατομμύρια ευρώ, θα δούμε μια επιβάρυνση δέκα λεπτά στην αντλία.

-Και, τέλος, εάν υπάρξει κατάργηση της επιδότησης, τότε μιλάμε για αύξηση της τιμής λιανικής ακόμη και κατά 20 λεπτά, ισόποση δηλαδή της επιδότησης. Ωστόσο, χρειάζεται μια γενναία αποκλιμάκωση για να θεωρήσουμε ότι μπορούμε να φτάσουμε στα επίπεδα των τιμών που είχαμε πριν από την κρίση.