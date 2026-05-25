Νέα Αριστερά για τις αντιδράσεις στην αποφυλάκιση του Αλ. Γιωτόπουλου: Να υπερασπιστούμε τον νομικό πολιτισμό

«Θορύβησε αρκετούς η αποφυλάκιση του 82χρονου και με προβλήματα υγείας Αλ. Γιωτόπουλου μετά από 24 ολόκληρα χρόνια εγκλεισμού. Πράγματι θορύβησε, προφανώς όχι όλες και όλους», τονίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Ενόχλησε την εγχώρια ακροδεξιά, που… ανατριχιάζει όταν ακούει για κράτος δικαίου και νομικό πολιτισμό. Ενόχλησε το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, που εγκαλεί την ελληνική Δικαιοσύνη και ζητά την εφαρμογή της μηδενικής ανοχής και στη χώρα μας. Ενόχλησε την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, που διερευνά την εκδοχή αναίρεσης της απόφασης αποφυλάκισης», σημειώνει, υπογραμμίζοντας πως «η “ενόχληση” αυτή, όμως, που φτάνει μέχρι και σε κραυγές για την επαναφορά της θανατικής ποινής, ενταγμένη στη λογική του ποινικού λαϊκισμού, προτάσσει ένα σκοταδιστικό και αυταρχικό μοντέλο “σωφρονισμού”, που η εκδίκηση θα βάζει τη σφραγίδα της, όχι πάντα και όχι σε όλους -βλέπε περίπτωση Μιχαλολιάκου, αλλά κάθε φορά που θα… βολεύει».

«Εντούτοις, η Δημοκρατία δεν (πρέπει να) εκδικείται. Ούτε δικαιώνει την ουσία της ύπαρξής της με μέτρα εκδίκησης, αυταρχισμού και ατελείωτου μίσους. Η Νέα Αριστερά, όπως πάντα, τοποθετείται στο ζήτημα με βάση το δικό της αξιακό πλαίσιο, ανεξάρτητα προσώπων, ιδεολογικής χροιάς και αδικήματος. Ο νομικός πολιτισμός, στη δική μας λογική, δεν μπαίνει σε ζυγαριά και σε πρόσκαιρες σκοπιμότητες. Και αυτόν θα τον υπερασπιστούμε κόντρα σε κάθε σκοταδιστική – ανελεύθερη φωνή», καταλήγει η ανακοίνωση.