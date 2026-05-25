Θεσσαλονίκη: Τι προκάλεσε τα προβλήματα στη λειτουργία του μετρό – Η ανακοίνωση της Thema

Σε “τεχνικό ζήτημα στην ηλεκτρολογική λειτουργία του σταθμού «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός” αποδίδονται τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν σήμερα για διάστημα τεσσάρων ωρών στη λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης.

Από τις 10:30 έως και τις 14:30, τα δρομολόγια του μετρό στο κέντρο της πόλης πραγματοποιούνταν μόνο από μία τροχιά, με συνέπεια να έχουν δημιουργηθεί καθυστερήσεις στις αφίξεις των συρμών στους σταθμούς.

Τα δρομολόγια διεξάγονταν σε μία μόνο τροχιά από τον σταθμό Σιντριβάνι μέχρι τον σταθμό Πλατεία Δημοκρατίας ενώ ο σταθμός Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός παρέμενε κλειστός.

Η λειτουργία του μετρό αποκαταστάθηκε λίγο μετά 14:30 και πλέον τα δρομολόγια πραγματοποιούνται κανονικά.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Thema, Εταιρεία Λειτουργίας και Συντήρησης του Μετρό Θεσσαλονίκης, αναφέρει πως το πρόβλημα προέκυψε όταν “παρουσιάστηκε τεχνικό ζήτημα στην ηλεκτρολογική λειτουργία του σταθμού «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός» το οποίο οδήγησε σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας του”.

“Άμεσα ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και εφαρμόστηκε εναλλακτικό δρομολόγιο στο υπόλοιπο τμήμα της γραμμής, με στόχο τη συνέχιση της εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού με τη μικρότερη δυνατή επίπτωση στις μετακινήσεις” σημειώνει η εταιρεία και καταλήγει στην ανακοίνωσή της.

“Η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα για την THEMA και για αυτό παραμένουμε σε συνεχή επιχειρησιακή ετοιμότητα, με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του δικτύου”

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Σήμερα, Δευτέρα 25/05/2026 και ώρα 10:25 π.μ., στο Μετρό Θεσσαλονίκης παρουσιάστηκε τεχνικό ζήτημα στην ηλεκτρολογική λειτουργία του σταθμού «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός» το οποίο οδήγησε σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας του.

Άμεσα ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και εφαρμόστηκε εναλλακτικό δρομολόγιο στο υπόλοιπο τμήμα της γραμμής, με στόχο τη συνέχιση της εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού με τη μικρότερη δυνατή επίπτωση στις μετακινήσεις.

Τα τεχνικά συνεργεία μετέβησαν άμεσα στο σημείο και προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση του τεχνικού ζητήματος. Η λειτουργία της γραμμής αποκαταστάθηκε στις 2.37 μ.μ. και η κυκλοφορία διεξάγεται πλέον κανονικά σε όλο το μήκος της, με όλους τους σταθμούς να εξυπηρετούνται πλήρως.

Η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα για την THEMA και για αυτό παραμένουμε σε συνεχή επιχειρησιακή ετοιμότητα, με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του δικτύου.

Ευχαριστούμε το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και τη συνεργασία του.