Λίβανος: 11 νεκροί από καταστροφικό βομβαρδισμό του Ισραήλ στο νότιο τμήμα τη χώρας

Την ίδια στιγμή που οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου είναι σε εξέλιξη, το Ισραήλ συνεχίζει να εξαπολύει ισοπεδωτικά πλήγματα στον νότιο Λίβανο.

Ο στρατός του Ισραήλ υποστηρίζει πως πραγματοποιεί επιθέσεις ακριβείας στον νότιο Λίβανο εναντίον θέσεων και δυνάμεων της Χεζμπολάχ.

Ωστόσο, το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα (24.05.2026) πως 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες (23.05.2026) σε ένα ισραηλινό πλήγμα, παρά την εκεχειρία που βρίσκεται σε ισχύ στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ.

«Το πλήγμα του ισραηλινού εχθρού στο χωριό Σιλ αλ Γκαρμπιγιέ στην περιοχή Ναμπατιέ προκάλεσε μία σφαγή, ο τελικός απολογισμός της οποίας είναι 11 νεκροί, μεταξύ αυτών ένα παιδί και έξι γυναίκες αλλά και εννέα τραυματίες, εκ των οποίων τέσσερα παιδιά και μία γυναίκα», διευκρίνισε το υπουργείο σε ένα δελτίο Τύπου.

