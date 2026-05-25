Θεσσαλονίκη: Νεαρός οδηγός παραβίασε STOP, περνούσε με κόκκινα φανάρια και θα το πληρώσει ακριβά – Έπεσαν βαριές “καμπάνες”

Ένας 23χρονος συνελήφθη σήμερα τα ξημερώματα για επικίνδυνη οδήγηση σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης.

Ο 23χρονος εντοπίστηκε από την Ελληνική Αστυνομία και συνελήφθη καθώς παραβίασε πινακίδα STOP, ερυθρούς σηματοδότες και πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς. Αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας ακινητοποίησαν τον 23χρονο στη συμβολή των της οδού Ωραιοκάστρου με την Περιφερειακή Οδό.

Στον 23χρονο επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψος συνολικού ύψους 3.950 ευρώ για την οδηγική συμπεριφορά του.