Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Γιωτόπουλο: Αλληλεγγύη στις οικογένειες θυμάτων της 17 Νοέμβρη

Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται αλληλέγγυες στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη ανέφερε εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην ΕΡΤ, σχολιάζοντας την απόφαση που έλαβε προ ημερών το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.

Tο Στειτ Ντιπαρτμεντ σχολιάζοντας στην ΕΡΤ την πρόσφατη αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου ανάφερε: «Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είναι καταδικασμένος δολοφόνος και τρομοκράτης που διέπραξε ειδεχθή εγκλήματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται αλληλέγγυες στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη -είτε ήταν Αμερικανοί, Έλληνες ή οποιασδήποτε άλλης εθνικότητας. Εκφράζουμε, επίσης, τη βαθιά ευγνωμοσύνη μας προς τα στελέχη των ελληνικών διωκτικών αρχών που, επί γενιές, εργάστηκαν ακούραστα ώστε οι τρομοκράτες να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη».

State Department Αλέξανδρος Γιωτόπουλος

