Οκτώ νεκροί σε κατάρρευση κτιρίου στην Ακτή Ελεφαντοστού

Η κατάρρευση το Σάββατο κτιρίου υπό ανέγερση στην Αμπιτζάν, την πρωτεύουσα της Ακτής Ελεφαντοστού, είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οκτώ άνθρωποι.

Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποίησε χθες Κυριακή το πυροσβεστικό σώμα, στο οποίο ανατέθηκε η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Αρχικός απολογισμός, που δημοσιοποιήθηκε προχθές, έκανε λόγο για τέσσερις νεκρούς στο κτίριο υπό κατασκευή, οι πρώτοι όροφοι του οποίου κατοικούνταν ήδη.

Οι καταρρεύσεις κτιρίων δεν είναι σπάνιες στην πόλη των έξι και πλέον εκατομμυρίων κατοίκων, εν μέσω δημογραφικής ακμής κι εκρηκτικής οικιστικής ανάπτυξης, που ενίοτε προσλαμβάνει χαοτικό χαρακτήρα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται υλικά κακής ποιότητας.

Τέτοιες καταστροφές καταγράφονται κατά κανόνα την περίοδο των βροχών, κάτι που ίσχυσε και σε αυτή την περίπτωση–στην Αμπιτζάν καταγράφτηκαν ισχυρές βροχοπτώσεις την περασμένη εβδομάδα.

Μετά τον εντοπισμό άλλων τεσσάρων πτωμάτων στα συντρίμμια του ακινήτου, ο απολογισμός, που δεν είναι ακόμη οριστικός, έγινε βαρύτερος, φθάνοντας τους οκτώ «αποβιώσαντες», σημείωσε το πυροσβεστικό σώμα, διευκρινίζοντας πως η επιχείρηση έρευνας και απομάκρυνσης των χαλασμάτων συνεχιζόταν.

Σύμφωνα με το υπουργείο Αστικής Ανάπτυξης, το ακίνητο υπό κατασκευή κατέρρευσε εξαιτίας εργασιών χύτευσης σκυροδέματος στο επίπεδο του πέμπτου ορόφου, που σε συνδυασμό με την ισχυρή βροχόπτωση τις ώρες που προηγήθηκαν μείωσαν σε κρίσιμο βαθμό τη στατική επάρκειά του.

Το υπουργείο τόνισε πως τα έργα εκτελούνταν «χωρίς οικοδομική άδεια» και πρόσθεσε ότι κινήθηκαν ποινικές διαδικασίες ώστε να «αποδοθούν ευθύνες».

Το 2023, καταρρεύσεις κτιρίων στοίχισαν τη ζωή κάπου είκοσι ανθρώπων στην Αμπιτζάν, ωθώντας τις αρχές να υιοθετήσουν σειρά μέτρων για να γίνει πιο αυστηρός ο έλεγχος των κατασκευών.

Προχθές Σάββατο ο υπουργός Αστικής Ανάπτυξης Μουσά Σανογκό, που μετέβη επιτόπου, τόνισε πως γίνονται «μεγάλες προσπάθειες» για τον πληρέστερο πολεοδομικό έλεγχο.

