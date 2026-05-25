Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” για πλαστή κάρτα επιβίβασης και πλαστά έγγραφα

Στη σύλληψη δύο ανδρών προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 36χρονο Αλβανό ο οποίος επέδειξε σε ελεγκτήριο (check in) πλαστή κάρτα επιβίβασης.

Επίσης, οι αστυνομικοί προχώρησαν και στη σύλληψη ενός 49χρονου Αιγύπτιου, καθώς σε γενόμενο έλεγχο κατά τη διαδικασία επιβίβασης πτήσης, τον έπιασαν να κατέχει και να χρησιμοποιεί καταφανώς πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα Ισπανικών Αρχών.