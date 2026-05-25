Χωρίς ρεύμα σήμερα περιοχές της Θεσσαλονίκης
Διακοπές ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα, Δευτέρα 25 Μαΐου σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς ρεύμα θα μείνουν κάτοικοι και επιχειρήσεις στις παρακάτω περιοχές:
|8:00:00 πμ
|11:00:00 πμ
|ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
|ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ: Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΟΥΣ ΟΔΟΥΣ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ, ΚΟΛΟΚΟΚΤΡΩΝΗ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΑΤΑΜΑΛΩΤΕΣ.
|8:00:00 πμ
|1:00:00 μμ
|ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
|ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΣΤΟΥΣ ΟΔΟΥΣ ΠΕΤΡΟΥ&ΠΑΥΛΟΥ, ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΙΚΑΡΩΝ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ.
|11:00:00 πμ
|2:30:00 μμ
|ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
|ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ.