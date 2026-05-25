Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 25 Μαΐου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 25 Μαΐου:

1834 Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο κατά τη διάρκεια της βαυαροκρατίας. Είχαν κατηγορηθεί ότι συνωμοτούσαν κατά της αντιβασιλείας. Υπέρ της απαλλαγής τους ψηφίζουν οι δικαστές Γεώργιος Τερτσέτης και Αναστάσιος Πολυζωίδης. Η ποινή τους θα μετατραπεί σε κάθειρξη και θα απελευθερωθούν μόλις ενηλικιωθεί ο Όθων, το Μάιο του 1835.

1932 Κάνει το ντεμπούτο του το διάσημο καρτούν της Ντίσνεϊ, Ντίπι Ντογκ, γνωστότερο ως Γκούφι.

1935 Ο θρυλικός σπρίντερ και άλτης Τζέσε Όουενς σπάει έξι παγκόσμια ρεκόρ σε μία ώρα. Μεταξύ άλλων, γίνεται ο πρώτος άλτης που περνά τα 8 μέτρα στο άλμα εις μήκος, με επίδοση 8,13.

1973 Το αντιτορπιλικό «Βέλος» με κυβερνήτη τον Νίκο Παππά, αποχωρεί από ΝΑΤΟϊκή άσκηση. Ο κυβερνήτης, 6 αξιωματικοί και 25 υπαξιωματικοί ζητούν πολιτικό άσυλο στην Ιταλία. Η κίνηση αυτή (Κίνημα του Ναυτικού) αποτελεί πλήγμα για τη Χούντα, καθώς διεθνοποιεί το ελληνικό πρόβλημα.

1977 Κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία «Ο Πόλεμος των Άστρων» του Τζορτζ Λούκας.

1980 Η Καστοριά κατακτά το Κύπελλο Ελλάδος, νικώντας στον τελικό τον Ηρακλή με 5-2.

Γεννήσεις

1922 Ενρίκο Μπερλινγκουέρ, γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ιταλίας και ιδρυτής της ανανεωτικής αριστεράς (Ευρωκομμουνισμός). (Θαν. 11/6/1984)

1930 Σόνια Ρίκιελ, Γαλλίδα σχεδιάστρια μόδας, η αποκαλούμενη «βασίλισσα του πλεκτού». (Θαν. 25/8/2016)

1958 Πολ Γουέλερ, Άγγλος ρόκερ. («The Jam», «Style Council»)

Θάνατοι

1954 Ρόμπερτ Κάπα, Ουγγρο-αμερικανός φωτορεπόρτερ, συνιδρυτής του φωτογραφικού πρακτορείου Magnum. (Γεν. 22/10/1913)

2001 Αλμπέρτο Κόρδα, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Αλμπέρτο Ντίας Γκουτιέρες, Κουβανός φωτογράφος, δημιουργός του γνωστότερου πορτρέτου του Τσε Γκεβάρα. (Γεν. 14/9/1928)

2009 Μιχάλης Παπαγιαννάκης, Έλληνας πολιτικός (ΣΥΡΙΖΑ). (Γεν. 19/8/1941)

Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Εξαφανισμένων Παιδιών

Διεθνής Ημέρα Χωρίς Πλαστικά

Η Ένδοξη 25η Μαΐου

Ημέρα της Αφρικής

Ημέρα της Πετσέτας

Ημέρα Υπερηφάνειας των Κομπιουτεράδων

Παγκόσμια Ημέρα Θυρεοειδούς

Παγκόσμια Ημέρα Ποδοσφαίρου

