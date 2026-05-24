Πρύτανης ΑΠΘ: Το Aristotle Innovation Forum ολοκληρώθηκε, αλλά τώρα αρχίζει

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε, το Σάββατο 23 Μαΐου 2026, στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, η Τελετή Λήξης του Aristotle Innovation Forum (AIF), επισφραγίζοντας μία εβδομάδα αφιερωμένης στον διάλογο για την καινοτομία, την τεχνολογία, την επιστήμη και το μέλλον της εκπαίδευσης.

Το Aristotle Innovation Forum, που πραγματοποιήθηκε από τις 17 έως τις 23 Μαΐου 2026, ανέδειξε τη Θεσσαλονίκη σε διεθνές σημείο συνάντησης της ακαδημαϊκής κοινότητας, της επιχειρηματικότητας, της τεχνολογίας και της κοινωνίας, φιλοξενώντας προσωπικότητες διεθνούς κύρους, επιστήμονες, ερευνητές, φοιτήτριες και φοιτητές, καθώς και εκπροσώπους θεσμών και οργανισμών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στην ομιλία του στην Τελετή Λήξης, ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, χαρακτήρισε το Forum «μια εμπειρία που δημιούργησε συνδέσεις και άνοιξε νέους δρόμους συνεργασίας», τονίζοντας ότι «το Aristotle Innovation Forum ολοκληρώνεται σήμερα, αλλά στην πραγματικότητα σήμερα αρχίζει».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητή Κυριάκου Αναστασιάδη.

«Μόλις είδαμε εικόνες. Αλλά αυτό που ζήσαμε αυτή την εβδομάδα δεν ήταν εικόνες. Ήταν μια εμπειρία. Ήταν οι άνθρωποι. Ήταν οι συναντήσεις. Ήταν οι ιδέες που βρήκαν χώρο να ακουστούν. Και, πάνω απ’ όλα, ήταν αυτή η κοινή αίσθηση ότι κάτι ξεκινά. Γιατί το Aristotle Innovation Forum ολοκληρώνεται σήμερα, αλλά στην πραγματικότητα σήμερα αρχίζει!

Για λίγες ημέρες, η Θεσσαλονίκη έγινε σημείο επαφής του κόσμου με το μέλλον. Μετατράπηκε σε τόπο συνάντησης επιστήμης, τεχνολογίας, παιδείας, επιχειρηματικότητας και πολιτισμού. Άνθρωποι από διαφορετικούς κόσμους συναντήθηκαν εδώ όχι απλώς για να μιλήσουν για το μέλλον, αλλά για να το σχεδιάσουν μαζί.

Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Γιατί σε κάθε αίθουσα, σε κάθε συζήτηση, σε κάθε στιγμή, υπήρχε μια διακριτή αλλά ισχυρή ενέργεια: ότι μπορούμε. Ότι μπορούμε να συνεργαστούμε αλλιώς. Να σκεφτούμε αλλιώς. Να δημιουργήσουμε αλλιώς. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό αποτέλεσμα αυτής της εβδομάδας. Όχι τι έγινε. Αλλά τι αλλάζει από εδώ και πέρα. Αυτό το «αλλιώς»! Το καινοτόμο.

Το Aristotle Innovation Forum δεν ήταν ένα γεγονός. Ήταν μια εμπειρία. Μια εμπειρία που έφερε κοντά ανθρώπους που δε συναντιούνται εύκολα. Που συνέδεσε την έρευνα με την πράξη. Που έδωσε χώρο σε ιδέες που δεν ακούγονται πάντα. Που δημιούργησε συνδέσεις που θα συνεχίσουν πέρα από αυτή την αίθουσα.

Και αν κρατήσουμε μία εικόνα από αυτές τις ημέρες, είναι οι νέοι άνθρωποι με αυτοπεποίθηση, επιστήμονες σε διάλογο με την κοινωνία, με ιδέες που αρχίζουν να παίρνουν μορφή. Αυτό είναι το μέλλον!

Από αυτό το Forum κρατώ ιδιαίτερα κάτι ακόμη: την αίσθηση ότι οι νέοι μας άνθρωποι θέλουν να πιστέψουν. Να πιστέψουν ότι η χώρα μπορεί να παράγει υψηλού επιπέδου γνώση και έρευνα. Να κρατήσει το ταλέντο της. Να δημιουργήσει ευκαιρίες. Να μετατρέψει ένα ελεγχόμενο brain drain σε ένα στοχευμένο brain circulation. Και αυτή θα είναι η κεντρική θεματική του επόμενου Aristotle Innovation Forum, στο οποίο σας περιμένουμε όλους.

Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι,

Σε μια εποχή μεγάλων ταχυτήτων στην τεχνολογία και στα γεγονότα, σε μια εποχή γεωπολιτικών αλλαγών και αβεβαιότητας, τα Πανεπιστήμια οφείλουν να επιστρέψουν στον ιστορικό τους ρόλο: να είναι χώροι ελευθερίας, δημοκρατίας, παραγωγής ιδεών, γνώσης και προοπτικής.

Το “From Aristotle to AI” δεν ήταν τίτλος. Ήταν μια στρατηγική δήλωση. Ήταν κατεύθυνση. Η Ελλάδα δε χρειάζεται να αντιγράψει το μέλλον άλλων. Μπορεί να συμμετέχει στη διαμόρφωσή του. Και το δημόσιο Πανεπιστήμιο μπορεί —και πρέπει— να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας. Γιατί τα Πανεπιστήμια δεν είναι μόνο χώροι εκπαίδευσης και έρευνας. Όταν ένα δημόσιο Πανεπιστήμιο παράγει γνώση, καινοτομία, διεθνείς συνεργασίες και αυτοπεποίθηση, τότε παράγει εθνική ισχύ.

Για μία εβδομάδα, η Θεσσαλονίκη δεν φιλοξένησε απλώς ένα Forum. Ένιωσε ξανά ότι μπορεί να συνομιλεί με το μέλλον. Και θα το πω πολύ καθαρά: η Θεσσαλονίκη αυτές τις ημέρες δεν κοίταξε τον κόσμο. Την κοίταξε ο κόσμος!

Σήμερα δεν κλείνει ένας κύκλος. Σήμερα ανοίγει. Γιατί αυτό που γεννήθηκε εδώ δε μπορεί να μείνει μόνο εδώ. Πρέπει να αποκτήσει συνέχεια, κλίμακα, αποτύπωμα. Το Aristotle Innovation Forum δε φιλοδοξεί να είναι ένα ακόμη Συνέδριο. Φιλοδοξεί να γίνει εργαλείο. Ένα ετήσιο σημείο αναφοράς για τη χώρα. Ένας θεσμός που θα μετριέται όχι από τη διάρκεια των εκδηλώσεων, αλλά από το αποτύπωμα που αφήνει.

Γι’ αυτό και το επόμενο βήμα είναι ξεκάθαρο. Από το “From Aristotle to AI”, προχωράμε στο: “From Brain Drain to Brain Circulation”. Γιατί αυτή η χώρα δεν έχασε ποτέ τα μυαλά της. Και τώρα είναι η στιγμή να τα ξανασυνδέσει με την πατρίδα. Όχι με νοσταλγία. Αλλά με προοπτική. Όχι με λόγια. Αλλά με πράξεις.

Η Ελλάδα δεν έχει έλλειμμα ανθρώπων. Έχει ανάγκη από πλαίσιο. Και αυτό το πλαίσιο είναι που ερχόμαστε να χτίσουμε. Με συνέργειες. Με εξωστρέφεια. Με αυτοπεποίθηση. Με θεσμούς. Και το Aristotle Innovation Forum φιλοδοξεί να γίνει ένας τέτοιος θεσμός. Ένα σταθερό ραντεβού ιδεών. Ένα παράθυρο της χώρας προς το μέλλον.

Κυρίες και κύριοι,

Τίποτα από όλα αυτά δε θα υπήρχε χωρίς εσάς. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Θέλω να ευχαριστήσω και τους συμμετέχοντες, τους επιστήμονες, τις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας, τους ανθρώπους της πόλης. Όλους όσοι πίστεψαν. Και φυσικά τους άμεσους συνεργάτες μου Αντιπρυτάνεις για το κοινό μας όραμα για το οποίο εργαζόμαστε και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, κ. Ιάκωβο Μιχαηλίδη, και τον υπεύθυνο του Προγράμματος, Καθηγητή κ. Παναγιώτη Πατσαλά, καθώς και την πολυάριθμη ομάδα συνεργατών και εθελοντών φοιτητών και φοιτητριών που στήριξε αυτό το δύσκολο εγχείρημα, με το εξαιρετικό αποτέλεσμα.

Γιατί στο τέλος της ημέρας, οι θεσμοί δεν είναι δομές. Είναι άνθρωποι πίσω από καθετί μεγάλο και πίσω από κάθε αποτέλεσμα. Και το μεγαλύτερο κέρδος αυτής της εβδομάδας είναι οι συνδέσεις των ανθρώπων που δημιουργήθηκαν. Από αυτές αναμένουμε το αποτέλεσμα του Forum και το πραγματικό αποτύπωμά του στην κοινωνία.

Κλείνω με μια καθαρή δέσμευση: το Aristotle Innovation Forum θα συνεχίσει. Με μεγαλύτερη κλίμακα. Με περισσότερες συνεργασίες. Με πιο ισχυρή και διεθνή παρουσία και απήχηση. Γιατί η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να αφήνει τέτοιες πρωτοβουλίες να είναι στιγμιαίες. Οφείλει να τις κάνει θεσμούς.

Πριν από αιώνες, ο Αριστοτέλης μας δίδαξε ότι η γνώση αποκτά αξία όταν γίνεται πράξη. Αυτή την εβδομάδα κάναμε ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Και ίσως αυτό είναι το πιο σημαντικό: ότι αποδείξαμε πως μπορούμε μια ιδέα να τη μετατρέψουμε σε πραγματικότητα.

Ραντεβού, λοιπόν, τον επόμενο χρόνο. Με περισσότερους ανθρώπους. Με περισσότερες ιδέες. Με μεγαλύτερη τόλμη.

Συγχαρητήρια σε όλους για τη συμμετοχή σας και σας ευχαριστώ πολύ».

Το AIF τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα. Το AIF πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ στρατηγικός εταίρος είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μεταξύ των μεγάλων χορηγών περιλαμβάνονται η ΔΕΗ και η Τράπεζα Πειραιώς.

Περισσότερες πληροφορίες: https://aristotleforum.auth.gr/