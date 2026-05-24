Γιώργος Θεοφάνους: Οι καινούριοι Μαρινέλλα και Πάριος είναι η Λιόλιου, ο Ιακωβίδης και ο Φέρρης;

Για τη νέα γενιά τραγουδιστών μίλησε ο Γιώργος Θεοφάνους και διερωτήθηκε αν μπορούν να εξελιχθούν σε μεγάλες λαϊκές φωνές αντίστοιχες της Μαρινέλλας και του Γιάννη Πάριου. Όπως μάλιστα τόνισε, καλλιτέχνες όπως η Κατερίνα Λιόλιου, ο Πέτρος Ιακωβίδης και ο Θοδωρής Φέρρης θα μπορούσαν να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο, εφόσον χτίσουν σωστό ρεπερτόριο και εξελιχθούν καλλιτεχνικά.

Ο συνθέτης και στιχουργός παραχώρησε συνέντευξη στο «Philenews Podcasts» εξηγώντας μεταξύ άλλων πως νεότεροι τραγουδιστές θα μπορέσουν να φτάσουν σε ένα ανώτερο επίπεδο εάν δουλέψουν σκληρά και κάνουν σωστές καλλιτεχνικές επιλογές σε ότι αφορά στο ρεπερτόριό τους.

Πιο συγκεκριμένα, δήλωσε σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok: «Οι καινούριοι μας Μαρινέλλα και Πάριος και Χαρούλα, είναι η Λιόλιου, ο Ιακωβίδης και ο Φέρρης και όλοι αυτοί; Αυτοί είναι; Μπορεί να γίνουν αυτοί, αν γίνουν καλοί, αν πουν ωραίο ρεπερτόριο».

Σε ερώτηση για το εάν σκέφτεται να γράψει τραγούδια στην Κατερίνα Λιόλιου, τον Πέτρο Ιακωβίδη και τον Θοδωρή Φέρρη, απάντησε «θα πρέπει να πάρω μία απόφαση. Ή θα συνεχίσω να γράφω ή θα σταματήσω».

@philenewspodcasts 🎙️ Στο 2ο επεισόδιο του sTELLus Vidcast, ο Γιώργος Θεοφάνους μιλά για μια απόφαση.. να συνεχίσει να γράφει ή να σταματήσει; Ένα απόσπασμα που ξεχωρίζει από μια συζήτηση χωρίς φίλτρα. ▶️ Δες ολόκληρο το επεισόδιο στο YouTube 🗓️🎧 Διαθέσιμο σε όλες τις πλατφόρμες: Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Amazon Music & YouTube. #sTELLusVidcast #StellaStylianou #GiorgosTheofanous #PodcastGR ♬ original sound – Philenews Podcasts

