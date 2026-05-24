Δημήτρης Μακαλιάς για την εθνική τραγωδία στα Τέμπη: Θα ήθελα να πάνε κάποιοι άνθρωποι φυλακή

Για όλους και για όλα μίλησε ο Δημήτρης Μακαλιάς, σε συνέντευξη που παραχώρησε το πρωί της Κυριακής 24 Μαΐου, στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» του Mega. Ο ηθοποιός μίλησε για τη φετινή Eurovision, την κατάσταση στην τηλεόραση και επεκτάθηκε στην πολιτική, την τραγωδία στα Τέμπη και το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Ο Δημήτρης Μακαλιάς δεν έκρυψε ότι κάποια στιγμή θα ήθελε να ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική. Για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, ανέφερε ότι έχουν ευθύνες πολλοί, αλλά κανείς τους – όπως εκτίμησε – δεν πρόκειται να μπει στη φυλακή. Στο ξεκίνημα πάντως, μίλησε για τη συμμετοχή του Akyla στη Eurovision και τον τρόπο που διαχειρίστηκε η ΕΡΤ, το «προϊόν» του μουσικού διαγωνισμού.

«Η Eurovision ήταν ένα πολύ ωραίο κεφάλαιο, το οποίο έκανε τεράστιο comeback, οπότε μπορώ να σου πω ότι αυτό λίγο ανανέωσε το δεύτερο μισό της χρονιάς. Νομίζω ότι η ΕΡΤ εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τον διαγωνισμό αυτόν ίσως για πρώτη φορά μετά από πολλά, πολλά, πολλά χρόνια και δείξαμε ότι είχαμε και μια αποστολή που ήταν από παντού σωστά φτιαγμένη, προσεγμένη.

Είχε ανθρώπους από πίσω, είχε οργάνωση. Μου άρεσε πάρα πολύ. Το εκμεταλλευτήκαμε με τις βραδιές που έκανε. Και επίσης η επαναφορά του Your Face Sounds Familiar. Μου αρέσει πάρα πολύ που το ξαναέκανε αυτό το βήμα ο ΑΝΤ1 και φαίνεται ότι κέρδισε πολύ σωστά. Τέτοια πράγματα νομίζω ότι έλειπαν. Η ψυχαγωγία, κάτι που λέμε εδώ και πολλά χρόνια, είναι μια χρονιά που η ψυχαγωγία ξανά μπαίνει στο προσκήνιο», είπε αρχικά ο Δημήτρης Μακαλιάς.

Για τα μαγκαζίνο ανέφερε: «Συνεχίζουν οι εκπομπές να είναι infotainment, να έχουν αρκετή ενημέρωση. Παραμένει μια εκπομπή που έχει και ψυχαγωγικά στοιχεία, να εστιάζει πάρα πολύ και σε θέματα κοινωνικά και όχι μόνο κοινωνικά. Εγώ έχω κουραστεί. Δεν θέλω τόσο πολύ.

Εγώ θέλω να περνάω καλά. Θα ήθελα να περνάμε πιο ευχάριστα, Να ξεχνιόμαστε. Δεν έχω ανάγκη να εστιάσω τόσο πολύ σε θέματα τέτοιου τύπου, τόσο ενημερωτικά. Προσωπικά θέλω να βγάλω οτιδήποτε τοξικό. Με χαλάει πάρα πολύ».

Για το εάν θα ασχολείτο με την πολιτική: «Στην πολιτική θα έμπαινα πολύ εύκολα στο παρελθόν, αλλά δεν το ήθελα. Τώρα πια μεγαλώνοντας, πιστεύω ότι θα έμπαινα πολύ πιο εύκολα. Βουλευτικές, δημοτικές, νομίζω το τοπικό κομμάτι με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Μου φαίνεται ένα πολύ θολό τοπίο αυτή τη στιγμή, γιατί νομίζω ότι οι εκλογές θα αργήσουν λιγάκι. Πιστεύω ότι όντως θα γίνουν σε ένα χρόνο. Το έβλεπα τώρα γιατί έβλεπα και τη Μαρία Καρυστιανού. Για μένα θα παραμείνει πάντα μια μάνα που έχασε το παιδί της. Δεν μπορώ να το σκεφτώ τόσο πολύ, τόσο ιδιαίτερα πολιτικά, ούτε να γίνω τόσο αυστηρός. Οπότε παραμένω να βλέπω αυτή την πτυχή της πολύ περισσότερο και πιο εύκολα να δικαιολογώ τυχόν λάθη.

Σίγουρα πιστεύω ότι πολλοί άνθρωποι έχουν ευθύνη γι’ αυτό που συνέβη στα Τέμπη και για πολλά άλλα πράγματα. Εδώ δεν ήταν ένα σχέδιο. Είναι πάρα πολλοί και λυπάμαι που κανείς από αυτούς δεν θα πάει όντως φυλακή. Θα ήθελα να πάνε κάποιοι. Έχουμε μάθει να μην πηγαίνουν φυλακή και άνθρωποι που πηγαίνουν φυλακή να βλέπουμε ότι για κάθε φόνο που κάνανε 1,5 χρόνος είναι αρκετός τελικά, όπως είδαμε με τον Γιωτόπουλο τις προηγούμενες μέρες να βγαίνει από τη φυλακή. Οπότε στη δικαιοσύνη φλερτάρεις σε ένα οριακό σημείο πια. Να δούμε αν είναι δίκαιη ή όχι. Αλλά σίγουρα είμαι πιο ενεργός πλέον με τα κοινά. Άλλωστε και θέατρο κάνω γιατί θεωρώ ότι είναι μια πολιτική πράξη».

Για την τηλεόραση: «Την τηλεόραση την αγαπάω πάρα πολύ. Άλλωστε είμαι μέρος της είκοσι δύο χρόνια. Από το 2004 έχω ξεκινήσει με σειρές, οπότε είναι ένα μέσο το οποίο λατρεύω. Ο εκνευρισμός μου τότε είχε να κάνει με συγκεκριμένα πρόσωπα που συνέβη κάτι στην προηγούμενη δουλειά μου, το οποίο ήταν πολύ προσωπικό με ανθρώπους. Και όντως αυτό μεταφράστηκε σαν κάτι πολύ πιο μεγάλο.

Εγώ με τον ANT1 έχω εξαιρετικές σχέσεις. Από την αρχή μιλούσαμε πάρα πολύ καλά. Τις προάλλες ήμουν εκεί. Συζητάμε. Δεν είναι ένα κανάλι με το οποίο έχω τσακωθεί, αλλά με ανθρώπους οι οποίοι όπως σας έλεγα πριν, είναι τοξικοί, τότε δεν «στρουθοκαμήλιζα». Τότε θύμωσα πάρα πολύ, έλεγα ότι το εργασιακό περιβάλλον πρέπει να το περιφρουρήσω, πρέπει να έχω την ασφάλεια που πρέπει να έχω. Πρέπει οι άνθρωποι να με προστατέψουν. Όταν ένιωσα ότι το περιβάλλον ήταν πολύ τοξικό, ένιωσα άβολα. Δεν το είχα διαχειριστεί καλά».

Ο Δημήτρης Μακαλιάς πρωταγωνιστεί στις παραστάσεις “Πριν και μετά τα παιδιά” στο Κατράκειο και “Επιθεώρηση ξανά” με περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.