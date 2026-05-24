Αυτή είναι η 12αδα της Ρεάλ για τον τελικό με τον Ολυμπιακό

Εδώ και λίγη ώρα έγινε γνωστή η δωδεκάδα της Ρεάλ Μαδρίτης ενόψει του αποψινού (21:00) τελικού του Φάιναλ Φορ της Euroleague με τον Ολυμπιακό.

Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά για τον τεχνικόι των «μερένχες», Σέρτζιο Σκαριόλο, καθώς δεν θα έχει στη διάθεσή του, τους Έντι Ταβάρες, Ουσμάν Γκαρούμπα και Άλεξ Λεν, λόγω τραυματισμών. Να θυμίσουμε ότι ο Γκαρούμπα τραυματίστηκε στον ημιτελικό με την Βαλένθια, αποχωρώντας υποβασταζόμενος από το παρκέ.

Αντίθετα, ο Αντρές Φελίς θα είναι κανονικά διάθεσιμος, παρά τον μικροτραυματισμό του που είχε στον προχθεσινό αγώνα με τη Βαλένθια.

Αναλυτικά η δωδεκάδα της Ρεάλ: Λάιλς, Αμπάλδε, Οκέκε, Καμπάσο, Χεζόνια, Γιουλ, Μαλεντόν, Ντεκ, Φελίς, Αλμάνσα, Κράμερ, Προσίντα.