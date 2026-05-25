Θεσσαλονίκη: Οκτώ συλλήψεις για ηχορύπανση από καταστήματα

Χειροπέδες σε οκτώ άτομα για ηχορύπανση από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος πέρασαν τις τελευταίες μέρες αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.

Αστυνομικοί Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, διενεργούν συστηματικούς ελέγχους για την εφαρμογή της Νομοθεσίας που αφορά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και την τήρηση των ορίων της στάθμης των θορύβων, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από το βράδυ της Παρασκευής έως και σήμερα τα ξημερώματα, αστυνομικοί των Αστυνομικών Τμημάτων Λευκού Πύργου, Χαριλάου – Αναλήψεως και Κορδελιού – Ευόσμου συνέλαβαν συνολικά οκτώ άτομα, καθώς διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσαν, ως προσωρινά υπεύθυνοι ή ιδιοκτήτες, κατά περίπτωση, ηχητικά μέσα και ενισχυτές σε καταστήματα, η ηχοστάθμη των οποίων ξεπερνούσε το προβλεπόμενο όριο.

“Παρόμοιοι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτους ρυθμούς”, διαμηνύει η ΕΛ.ΑΣ. στην ανακοίνωσή της.

Θεσσαλονίκη

