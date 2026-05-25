Γωγώ Μαστροκώστα: Πότε θα γίνει η κηδεία – Η επιθυμία της οικογένειάς της

Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, σκορπώντας θλίψη στο πανελλήνιο.

Το πρώην μοντέλο και γυμνάστρια πάλεψε γενναία με τον καρκίνο, όμως δεν άντεξε… Τα ξημερώματα της Δευτέρας 25 Μαΐου, η 18χρονη κόρη της ανακοίνωσε το δυσάρεστο γεγονός στα social media.

Η Βικτώρια Δέλλα προχώρησε σε ανακοίνωση για την εξόδιο ακολουθία και την ταφή της μητέρας της. Όπως επισημαίνει, η οικογένεια επιθυμεί, αντί στεφάνων, δωρεές στο Ίδρυμα Φλόγα.

«Εκ μέρους της οικογένειας,

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη και ώρα 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό.

Θα ακολουθήσει η ταφή στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, στον τόπο καταγωγής της μανούλας μου, για όσους επιθυμούν να παραστούν.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί δωρεά στο Ίδρυμα Φλόγα. Θα υπάρχει κουτί στην εκκλησία για οποιαδήποτε προσφορά» έγραψε χαρακτηριστικά η Βικτώρια Δέλλα.