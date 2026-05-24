Στην Αθήνα για τον τρίτο προημιτελικό των play off της GBL απέναντι στην ΑΕΚ ο Άρης

Στοχεύοντας στην πρόκριση για τα ημιτελικά των πλέι οφ της Greek Basketball League αντιμετωπίζει αύριο, στη Sunel Arena, στον τρίτο προημιτελικό της post season, την ΑΕΚ (19:00, ΕΡΤ2 Σπορ), ο Άρης. Η σειρά βρίσκεται στο 1-1 και ο νικητής της μάχης θα καθορίσει ποια από τις δύο ομάδες θα βρεθεί απέναντι στον Ολυμπιακό στους «4» της GBL.

Οι Θεσσαλονικείς ολοκλήρωσαν σήμερα, στο Αλεξάνδρειο, την προετοιμασία τους για το παιχνίδι, με τον Κώστα Αντετοκούνμπο να παραμένει εκτός προγράμματος. Ο διεθνής σέντερ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πρόβλημα στο γόνατό του (σ.σ. στον δεύτερο αγώνα της σειράς έπαιξε όντας τραυματίας) και η παρουσία του στα πλάνα του Ίγκορ Μίλιτσιτς είναι εξαιρετικά αμφίβολη.

Για την αυριανή αναμέτρηση εκφράστηκε, μέσω της επίσημης σελίδας της ΚΑΕ στο διαδίκτυο, ο Διονύσης Αγγέλου. Ο βοηθός προπονητής στον Άρη επισήμανε: «Παίζουμε έναν αγώνα που θα κρίνει την πρόκρισή μας στην τετράδα του ελληνικού πρωταθλήματος, κάτι που αποτελεί έναν από τους θεμελιακούς στόχους της ομάδας. Εμείς βρεθήκαμε ξανά στην ίδια θέση στο προηγούμενο παιχνίδι, να παίζουμε δηλαδή για την επιβίωσή μας. Θα είναι πολύ σημαντική παράμετρος στο παιχνίδι οι αλλαγές στην τακτική που θα ετοιμάσουν οι δύο προπονητές. Για μας πιστεύω το πλέον κρίσιμο θα είναι η κυριαρχία στη μάχη των ριμπάουντ».

Στην αποστολή των «κιτρινόμαυρων» συμπεριλήφθηκαν οι καλαθοσφαιριστές: Ελάιζα Μήτρου – Λονγκ , Παναγιώτης Ραφαήλ Λέφας, Μπράις Τζόουνς, Αμίν Νουά, Μιχάλης Τσαϊρέλης, Τζέικ Φόρεστερ, Στέλιος Πουλιανίτης, Λευτέρης Μποχωρίδης, Βασίλης Πουρλίδας, Ρόνι Χαρέλ, Ντανίλο Άντζουσιτς, Αρνόλντας Κουλμπόκα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ