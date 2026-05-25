Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Αναίρεση της αποφυλάκισής του ζητά ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου θα αποφασίσει αν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την αποφυλάκιση του καταδικασμένου αρχηγού της 17Ν, Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.

Όπως έγινε γνωστό, ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, άσκησε εισαγγελική αναίρεση για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.

Όπως έγινε γνωστό, μετά το αίτημα του κ. Σοφοκλή Λογοθέτη θα γίνει άμεσα η συζήτηση στο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου σε συμβούλιο.

Κατά την κρίση του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού δεν έχει εκτίσει την προβλεπόμενη ποινή των 25 ετών και δεν πληρούνται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την αποφυλάκιση πριν από αυτό το όριο.

Υπενθυμίζεται ότι πρωτόδικα καταδικάστηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων σε 21 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξης, απόφαση που ο ίδιος τη χαρακτήρισε υπαγορευμένη από ξένα συμφέροντα. Μετά την απόφαση του δικαστηρίου, οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου ήταν ήδη προφυλακισμένος. Τον Οκτώβριο του 2004 προχώρησε σε απεργία πείνας λόγω των συνθηκών κράτησής του, ενώ για το ίδιο θέμα συνάντηση είχαν με τον τότε υπουργό Δικαιοσύνης, Αναστάσιο Παπαληγούρα, ο δικηγόρος του, Γιάννης Ραχιώτης, και η σύντροφός του, Πεϊνό. Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας.

