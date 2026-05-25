Κρήτη: 20 νέες συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Πάνω από 3 εκατ. τα κέρδη

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Δευτέρας αστυνομική επιχείρηση του τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης της ΔΑΟΕ για την εξάρθρωση σπείρας που εξασφάλιζε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομίας της Κρήτης έχει προχωρήσει ήδη στη σύλληψη 20 ατόμων ως μέλη συμμορίας που εισέπραττε παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ. Αρχηγοί της σπείρας θεωρούνται δύο αδέρφια λογιστές αλλά και 3 υπεύθυνοι ΚΥΔ (Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων).

Η δράση τους εκτείνεται σε όλη σχεδόν την Κρήτη και δη στις περιοχές του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου.

Από το πρωί οι Αρχές πραγματοποιούν εφόδους σε σπίτια και επιχειρήσεις, ενώ οι συλληφθέντες οδηγούνται στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εκτιμάται πως η σπείρα κατάφερε να αποκομίσει περίπου 3.000.000 ευρώ από παράνομες επιδοτήσεις με ψευδείς κυρίως δηλώσεις γης και αιγοπροβάτων.