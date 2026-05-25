MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κρήτη: 20 νέες συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Πάνω από 3 εκατ. τα κέρδη

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Δευτέρας αστυνομική επιχείρηση του τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης της ΔΑΟΕ για την εξάρθρωση σπείρας που εξασφάλιζε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομίας της Κρήτης έχει προχωρήσει ήδη στη σύλληψη 20 ατόμων ως μέλη συμμορίας που εισέπραττε παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ. Αρχηγοί της σπείρας θεωρούνται δύο αδέρφια λογιστές αλλά και 3 υπεύθυνοι ΚΥΔ (Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων).

Η δράση τους εκτείνεται σε όλη σχεδόν την Κρήτη και δη στις περιοχές του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου.

Από το πρωί οι Αρχές πραγματοποιούν εφόδους σε σπίτια και επιχειρήσεις, ενώ οι συλληφθέντες οδηγούνται στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εκτιμάται πως η σπείρα κατάφερε να αποκομίσει περίπου 3.000.000 ευρώ από παράνομες επιδοτήσεις με ψευδείς κυρίως δηλώσεις γης και αιγοπροβάτων.

Ελληνική Αστυνομία Κρήτη ΟΠΕΚΕΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Οκτώ νεκροί σε κατάρρευση κτιρίου στην Ακτή Ελεφαντοστού

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Τροχαίο στη Φθιώτιδα: Αγροτικό έχασε τον έλεγχο, έκανε τούμπες και κατέληξε σε χωράφια – Βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 30χρονος για τη δολοφονία του πατέρα του

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Χαλκιδική: Συνελήφθη διακινητής ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν κοκαΐνη, ηρωίνη, μεθαδόνη και χασίς

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Μητσοτάκης: Η κορυφή της EuroLeague βάφτηκε ερυθρόλευκη, θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό

ΖΩΔΙΑ 11 ώρες πριν

Μετά από δύσκολες εβδομάδες, τέσσερα ζώδια καταφέρνουν επιτέλους να βρουν ξανά την ηρεμία τους