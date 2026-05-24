Μητσοτάκης: Η κορυφή της EuroLeague βάφτηκε ερυθρόλευκη, θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιτυχία στην EuroLeague, υπογραμμίζοντας παράλληλα την εξαιρετική διοργάνωση του Final 4 στη χώρα μας.

Σε ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «η κορυφή της EuroLeague βάφτηκε ερυθρόλευκη», εκφράζοντας θερμά συγχαρητήρια στην ομάδα του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της EuroLeague.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός έδωσε τα εύσημα όσους συνέβαλαν στην άρτια οργάνωση του Final 4 στην Ελλάδα, σημειώνοντας την επιτυχία της χώρας στη φιλοξενία μιας σημαντικής ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

«Αξίζουν πολλά μπράβο σε όλους όσους συνέβαλαν στην εξαιρετική διοργάνωση», κατέληξε.