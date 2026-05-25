Ένοπλη ληστεία σε ταξί στις Αχαρνές – Τρεις δράστες επιτέθηκαν σε οδηγό

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε χθες το πρωί στη συμβολή των οδών Λιοσίων και Αριστοτέλους στις Αχαρνές, όταν τρία άτομα επιβιβάστηκαν σε ταξί προσποιούμενα τους πελάτες και στη συνέχεια απείλησαν τον οδηγό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι δράστες απείλησαν τον οδηγό με πιστόλι και μαχαίρι, αποσπώντας άγνωστο χρηματικό ποσό, πριν τραπούν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η ληστεία, αξιοποιώντας μαρτυρίες και υλικό από την περιοχή.

Αχαρνές Ένοπλη ληστεία

