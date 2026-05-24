Γιάννης Στάνκογλου: Με έχουν αλλάξει ολοκληρωτικά ο έρωτας και τα παιδιά μου

Ο Γιάννης Στάνκογλου βρέθηκε καλεσμένος του Θανάση Πάτρα, το βράδυ της Κυριακής, όπως είδαμε στο νέο επεισόδιο για την εκπομπή “Ψυχαγωγία Κυριακάτικα” που προβλήθηκε στο OPEN.

Ανάμεσα σε άλλα, δε, ο δημοφιλής πρωταγωνιστής μίλησε τόσο για το κεφάλαιο του έρωτα όσο και για τις αλλαγές που έφεραν στη ζωή και στην καθημερινότητα του τα παιδιά του.

Ειδικότερα, ο Γιάννης Στάνκογλου σημείωσε χαρακτηριστικά πως “αυτό που είπα πως έχω ερωτευτεί τρεισήμισι φορές στη ζωή μου έχει να κάνει με το ότι το άλλο δεν το βίωσα τόσο, ας το πούμε έτσι. Δεν ήταν τόσο πλατωνικό, μεγαλώνοντας όμως μπορεί να το άφησα και να μην το κυνήγησα τόσο. Δεν νομίζω ότι χαλάει από τη μια μόνο πλευρά, νομίζω πως όλο αυτό το πράγμα είναι και από τις δυο όταν μιλάμε για έρωτα”.

“Θέλω να ελπίζω πως και τώρα, στα 50 μου, μπορώ να ερωτευθώ όπως στα 30 μου και μπορεί να είναι και πιο δυνατό, κανείς δεν ξέρει ο χρόνος τι θα φέρει και αν κάνεις λάθος στο νέο σου το πάθος! Δεν ξέρω αν θα παντρευόμουν ξανά, είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το απαντήσω. Για μένα ο γάμος δεν ήταν ούτως ή άλλος και από πριν κάτι, ήταν ένα πάρτι. Δεν είναι δηλαδή σαν ιδέα μέσα μου ότι κάτι αλλάζει στη σχέση”.

“Τα παιδιά είναι μια παράμετρος που με άλλαξαν περισσότερο από οτιδήποτε άλλο τελικά στη ζωή μου. Ακόμα και από τις δουλειές που έχω αλλάξει και από τα πράγματα που έχω κάνει, από τις δύσκολες καταστάσεις που μπορεί να ‘χω περάσει στο παρελθόν. Νομίζω ότι ολοκληρωτικά ο έρωτας και τα παιδιά μου είναι αυτά που με έχουν αλλάξει” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Γιάννης Στάνκογλου στη νέα τηλεοπτική του εμφάνιση το βράδυ της Κυριακής.