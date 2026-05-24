Δώδεκα συλλήψεις και δεκαέξι προσαγωγές γύρω από το ΟΑΚΑ πριν τον μεγάλο τελικό

Σε 12 συλλήψεις έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής η ΕΛΑΣ κατά την άφιξη των φιλάθλων γύρω από το ΟΑΚΑ για τον μεγάλο τελικό της φετινής Euroleague.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, από τις 12 συλλήψεις οι 9 είναι για ναρκωτικά, 1 για καπνογόνο, 1 για αντίσαση-απείθια και 1 για πλαστή διαπίστευση.

Παράλληλα, έχουν γίνει 16 προσαγωγές ατόμων που δεν διέθεταν εισιτήριο.

Νωρίτερα η ΕΛΑΣ είχε εκδώσει την ακόλουθη ανακοίνωση

Ενόψει του σημερινού τελικού του Final Four, ενημερώνουμε τους φιλάθλους ότι κατά την είσοδο στο γήπεδο θα πραγματοποιούνται αυστηροί έλεγχοι ασφαλείας.

Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε όσους κατέχουν έγκυρο εισιτήριο και ισχύον αποδεικτικό δελτίο ταυτότητας ή άλλο νόμιμο έγγραφο ταυτοπροσωπίας, τα στοιχεία του οποίου θα πρέπει να αντιστοιχούν στα στοιχεία του κατόχου του εισιτηρίου.

Επισημαίνεται ότι δεν θα γίνουν ανεκτές τυχόν προσπάθειες παραβίασης των κανόνων ασφαλείας, με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια που αποσκοπεί στην παράκαμψη των προβλεπόμενων διαδικασιών ελέγχου.

Υπενθυμίζεται ότι σε περιπτώσεις αθέμιτης συνεργασίας ή συνεννόησης με άτομα που είναι υπεύθυνα για τους ελέγχους στις εισόδους, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση παραβίασης των κανόνων ασφαλείας, θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.

Παρακαλούμε η προσέλευση των φιλάθλων να γίνεται εγκαίρως και να συνεργάζονται με το προσωπικό ασφαλείας και τους αρμόδιους ελεγκτές, ώστε η είσοδος να πραγματοποιηθεί ομαλά και με ασφάλεια για όλους.

