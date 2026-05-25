Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα ο 30χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του

Το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης πέρασε πριν από λίγο ο 30χρονος καθ’ ομολογίαν πατροκτόνος. Ο 30χρονος κατηγορείται ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του στο σπίτι τους, στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης για ανθρωποκτονία και παραβάσεις των νόμων περί ενδοοικογενειακής βίας και ναρκωτικών.

Ο 67χρονος εντοπίστηκε νεκρός, χθες το μεσημέρι, στη μονοκατοικία όπου διέμενε με τον γιο του, φέροντας θανατηφόρα τραύματα. Η κόρη του 67χρονου αναζητούσε τον πατέρα της από το Σάββατο. Χθες το μεσημέρι πήγε στη μεζονέτα που διέμενε ο 67χρονος με τον 30χρονο και εντόπισε τον πατέρα της νεκρό στο ημιυπόγειο.

Στη συνέχεια ανέβηκε στο δωμάτιο του αδερφού της και τον βρήκε να κοιμάται. Όταν του είπε ότι ο πατέρας τους είναι νεκρός αυτός της παραδέχθηκε ότι αυτός διέπραξε το έγκλημα μετά από καυγά που είχαν οι δυό τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr τα πρώτα ευρήματα κάνουν λόγο για δολοφονία με κατσαβίδι ενώ σχεδόν όλα τα χτυπήματα έγιναν στο πρόσωπο του 60χρονου η σορός του οποίου βρέθηκε κυριολεκτικά μέσα σε μια λίμνη αίματος.

Η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του 67χρονου αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο.