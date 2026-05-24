Μαρία Φιλίππου: Από όλα τα πράγματα που έχω κάνει δεν διώχνω τίποτα, δεν αφήνω τίποτα, γιατί αυτή είμαι εγώ

Για την επιτυχημένη σειρά “Εμείς κι εμείς” αλλά και για τον τρόπο που προσπαθεί να διαχειρίζεται σήμερα τις απώλειες μίλησε, μεταξύ άλλων, η Μαρία Φιλίππου όταν συνάντησε τη Ζωή Κρονάκη και τον Τάσο Ιορδανίδης, την Κυριακή 24 Μαΐου, στο πλατό της εκπομπής “Καλημέρα είπαμε;” στην ΕΡΤ.

“Στο “Εμείς κι εμείς” ήμασταν μια παρέα, ήταν τα αστεία μας, ήταν και τα νιάτα μας. Δεν σημαίνει ότι ότι ήταν και κάτι τρομερό, εμείς όμως το αγαπάμε και το ταξιδεύουμε γιατί ήταν κάτι πολύ δικό μας” εκμυστηρεύτηκε αρχικά η γνωστή ηθοποιός.

“Να κρίνουμε κάθε πράγμα που ήταν στην εποχή του. Απ’ όλα τα πράγματα που ‘χω κάνει δεν διώχνω τίποτα, δεν αφήνω τίποτα, γιατί αυτή είμαι εγώ. Θα ήταν κάποιος άλλος που εμένα όμως μ’ αρέσει όπως είμαι τώρα”.

“Βέβαια και κράτησα παρέες, αλλά η Νατάσα Μανίσαλη δεν είναι πια μαζί μας και γι’ αυτό δεν μπορώ να το δω πια με τον ίδιο τρόπο”.

“Δηλαδή, αν το δω, γρήγορα θα το αλλάξω γιατί μας λείπουν οι άνθρωποι μας. Κάπου σε πονάει αυτό” παραδέχθηκε, παράλληλα, η Μαρία Φιλίππου στην ΕΡΤ.