Φαίη Σκορδά για Μαστροκώστα: Έκανε πιο κανονικό τον καρκίνο σε μία μαμά, ότι είμαστε μαχήτριες και μπορούμε να το παλέψουμε

Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή στα 56 της χρόνια και η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη στο πανελλήνιο.

Η Φαίη Σκορδά και οι συνεργάτες της, την αποχαιρέτησαν μέσα από τον αέρα του “Buongiorno”.

«Είναι μια είδηση πολύ στενάχωρη για όλους μας. Δεν ήταν κολλητή μου, αλλά όλοι τη γνωρίζαμε στο χώρο, όλοι ξέραμε ότι είχε αυτό το πολύ σοβαρό θέμα υγείας… Ξέρω ότι είχε την έννοια να μεγαλώσει το κοριτσάκι της και να φτάσει 18 χρονών. Ήταν άσχημα το τελευταίο διάστημα», είπε αρχικά η Φαίη Σκορδά.

Η γνωστή παρουσιάστρια ανέφερε επίσης: «Το μόνο που μπορούμε να πούμε όλοι είναι συλλυπητήρια, γιατί ήταν μια μαμά, σύζυγος, αδερφή, φίλη… Σε αυτό το ανθρώπινο κομμάτι μένουμε. Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ και λίγο μετράω τις λέξεις μου, γιατί το είχαμε ζήσει όλοι τότε, όταν είχε μιλήσει η ίδια.

Έκανε πιο κανονικό τον καρκίνο σε μία μαμά, ότι μπορούμε να το παλέψουμε και ζούμε με αυτό και είμαστε μαχήτριες, είμαστε μαμάδες, βγαίνουμε, μιλάμε και είμαστε ακόμα γυναίκες και είμαστε λαμπερές».