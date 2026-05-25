MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Φαίη Σκορδά για Μαστροκώστα: Έκανε πιο κανονικό τον καρκίνο σε μία μαμά, ότι είμαστε μαχήτριες και μπορούμε να το παλέψουμε

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή στα 56 της χρόνια και η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη στο πανελλήνιο.

Η Φαίη Σκορδά και οι συνεργάτες της, την αποχαιρέτησαν μέσα από τον αέρα του “Buongiorno”.

«Είναι μια είδηση πολύ στενάχωρη για όλους μας. Δεν ήταν κολλητή μου, αλλά όλοι τη γνωρίζαμε στο χώρο, όλοι ξέραμε ότι είχε αυτό το πολύ σοβαρό θέμα υγείας… Ξέρω ότι είχε την έννοια να μεγαλώσει το κοριτσάκι της και να φτάσει 18 χρονών. Ήταν άσχημα το τελευταίο διάστημα», είπε αρχικά η Φαίη Σκορδά.

Η γνωστή παρουσιάστρια ανέφερε επίσης: «Το μόνο που μπορούμε να πούμε όλοι είναι συλλυπητήρια, γιατί ήταν μια μαμά, σύζυγος, αδερφή, φίλη… Σε αυτό το ανθρώπινο κομμάτι μένουμε. Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ και λίγο μετράω τις λέξεις μου, γιατί το είχαμε ζήσει όλοι τότε, όταν είχε μιλήσει η ίδια.

Έκανε πιο κανονικό τον καρκίνο σε μία μαμά, ότι μπορούμε να το παλέψουμε και ζούμε με αυτό και είμαστε μαχήτριες, είμαστε μαμάδες, βγαίνουμε, μιλάμε και είμαστε ακόμα γυναίκες και είμαστε λαμπερές».

Γωγώ Μαστροκώστα Φαίη Σκορδά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Τάκης Θεοδωρικάκος: Για πρώτη φορά Ελληνίδα στο τιμόνι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαπίστευσης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Δύο συλλήψεις Τούρκων στη Θράκη: Εφοδίαζαν με όπλα την τουρκική μαφία – Εντοπίστηκαν 25 πιστόλια σε πορτ μπαγκάζ ΙΧ – Φωτο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Βελόπουλος: Ο πρωθυπουργός αντί να “πανηγυρίζει” θα έπρεπε να απολογείται για την πρωτογενή παραγωγή

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 λεπτά πριν

Νεκρός εντοπίστηκε ο Ισπανός ορειβάτης στον Όλυμπο

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Τουρκία: Επέμβαση της αστυνομίας στα κεντρικά του CHP με δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες – Βίντεο

ΚΑΙΡΟΣ 16 ώρες πριν

Καιρός: Περιορίζεται σταδιακά η αστάθεια και ανεβαίνει η θερμοκρασία – Αναλυτική πρόγνωση