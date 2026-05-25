MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κρήτη: Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ – Δύο λογιστές οι φερόμενοι ως “εγκέφαλοι”

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Δύο λογιστές από το Ρέθυμνο φέρονται να είναι και οι εγκέφαλοι της νέας «μαφίας» σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ που «ξεσκέπασε» το ελληνικό FBI, ενώ συνολικά έχουν μέχρι στιγμής συλληφθεί 20 άτομα, που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα.

Όπως μεταδίδει το ertnews.gr, οι δύο τους φέρονται να συνεργάζονταν στενά με τουλάχιστον τρία Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων -ΚΥΔ- σε Μυλοπόταμο, Ηράκλειο και Ιεράπετρα, που λειτουργούν ουσιαστικά και ως μεσάζοντες για την εξυπηρέτηση των αγροτών, προκειμένου να λάβουν τις επιδοτήσεις τους. Η απάτη είχε στηθεί από το 2019 με αδήλωτα αγροτεμάχια, τα οποία εντοπίζονταν από τα ΚΥΔ και στη συνέχεια στο «παιχνίδι» έμπαιναν ιδιώτες παραγωγοί, οι οποίοι με ψευδείς δηλώσεις κατάφερναν να πάρουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην εισαγγελία Ρεθύμνου και στη συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ στη δικογραφία που σχηματίζεται για την υπόθεση εμπλέκονται πολύ περισσότερα άτομα.

Κρήτη ΟΠΕΚΕΠΕ Παράνομες επιδοτήσεις

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Συναγερμός για τον Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό: Πάνω από 900 ύποπτα κρούσματα

MEDIA NEWS 7 ώρες πριν

Νεφέλη Μεγκ σε Μαρία Καρυστιανού: “Δυστυχώς δεν βλέπω να αγγίζεις και τους νέους”

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Υποχώρηση 5% στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου

ΠΑΙΔΕΙΑ 20 ώρες πριν

Πανελλαδικές 2026: Τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης των υποψηφίων για όσο διαρκέσουν οι εξετάσεις

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Γιάννης Στάνκογλου: Με έχουν αλλάξει ολοκληρωτικά ο έρωτας και τα παιδιά μου

ΥΓΕΙΑ 14 ώρες πριν

5 τροφές για γερά οστά: Τι να τρως για να προλάβεις την οστεοπόρωση