Κρήτη: Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ – Δύο λογιστές οι φερόμενοι ως “εγκέφαλοι”

Δύο λογιστές από το Ρέθυμνο φέρονται να είναι και οι εγκέφαλοι της νέας «μαφίας» σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ που «ξεσκέπασε» το ελληνικό FBI, ενώ συνολικά έχουν μέχρι στιγμής συλληφθεί 20 άτομα, που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα.

Όπως μεταδίδει το ertnews.gr, οι δύο τους φέρονται να συνεργάζονταν στενά με τουλάχιστον τρία Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων -ΚΥΔ- σε Μυλοπόταμο, Ηράκλειο και Ιεράπετρα, που λειτουργούν ουσιαστικά και ως μεσάζοντες για την εξυπηρέτηση των αγροτών, προκειμένου να λάβουν τις επιδοτήσεις τους. Η απάτη είχε στηθεί από το 2019 με αδήλωτα αγροτεμάχια, τα οποία εντοπίζονταν από τα ΚΥΔ και στη συνέχεια στο «παιχνίδι» έμπαιναν ιδιώτες παραγωγοί, οι οποίοι με ψευδείς δηλώσεις κατάφερναν να πάρουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην εισαγγελία Ρεθύμνου και στη συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ στη δικογραφία που σχηματίζεται για την υπόθεση εμπλέκονται πολύ περισσότερα άτομα.