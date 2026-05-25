Θεσσαλονίκη: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 30χρονο που ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του

Για ανθρωποκτονία από πρόθεση διώκεται ο 30χρονος ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του, στο σπίτι όπου διέμεναν, στο Τριάδι Θεσσαλονίκης.

Πέρα από τη δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, η εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του καθ’ ομολογίαν πατροκτόνου για παραβάσεις των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών.

Στη συνέχεια ο 30χρονος οδηγήθηκε ενώπιον των ανακριτικών Αρχών από τις οποίες ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την προσεχή Τετάρτη. Ο καθ’ ομολογίαν πατροκτόνος παραμένει υπό κράτηση μέχρι την απολογία του.

Ο 30χρονος συνελήφθη χθες το απόγευμα και φέρεται να ομολόγησε ότι εκείνος σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του. Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται από την κόρη του θύματος, η οποία τον αναζητούσε από το Σάββατο. Χθες, Κυριακή, πήγε στο σπίτι που διέμενε ο 67χρονος με τον 30χρονο και εντόπισε τον πατέρα της νεκρό στο ημιυπόγειο.

Στη συνέχεια ανέβηκε στο δωμάτιο του αδερφού της και τον βρήκε να κοιμάται. Όταν του είπε ότι ο πατέρας τους είναι νεκρός αυτός της παραδέχθηκε ότι αυτός διέπραξε το έγκλημα μετά από καυγά που είχαν οι δυό τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr τα πρώτα ευρήματα κάνουν λόγο για δολοφονία με κατσαβίδι ενώ σχεδόν όλα τα χτυπήματα έγιναν στο πρόσωπο του 60χρονου η σορός του οποίου βρέθηκε κυριολεκτικά μέσα σε μια λίμνη αίματος.

Η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του 67χρονου αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο.