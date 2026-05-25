Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης μετά από τέσσερις ώρες – Κανονικά τα δρομολόγια

Αποκαταστάθηκε πριν από λίγη ώρα η λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης, το οποίο για διάστημα τεσσάρων ωρών λειτουργούσε με προβλήματα.

Από τις 10:30 έως και τις 14:30, τα δρομολόγια του μετρό στο κέντρο της πόλης πραγματοποιούνταν μόνο από μία τροχιά, με συνέπεια να έχουν δημιουργηθεί καθυστερήσεις στις αφίξεις των συρμών στους σταθμούς.

Τα δρομολόγια διεξάγονταν σε μία μόνο τροχιά από τον σταθμό Σιντριβάνι μέχρι τον σταθμό Πλατεία Δημοκρατίας ενώ ο σταθμός Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός παρέμενε κλειστός. Πληροφορίες αναφέρουν πως υπήρξε πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση του μετρό.

Η λειτουργία του μετρό αποκαταστάθηκε στις 14:30 και πλέον τα δρομολόγια πραγματοποιούνται κανονικά.

