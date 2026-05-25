Θεσσαλονίκη: Άγνωστοι πέταξαν μέσα στο σιντριβάνι το “αγόρι που σφυρίζει” – Νέος βανδαλισμός στην πλατεία Ναυαρίνου

Για άλλη μία φορά, στόχος βανδαλισμού έγινε το γλυπτό “Το αγόρι που σφυρίζει”, το οποίο βρίσκεται στο σιντριβάνι της πλατείας Ναυαρίνου, στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, άγνωστοι το απομάκρυναν από τη θέση του κατά τη διάρκεια της νύχτας και το πέταξαν μέσα στο σιντριβάνι.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Γενικού Γραμματέα του δήμου Θεσσαλονίκης, Μιχάλη Μήττα:

“Η καλύτερη δυνατή εικόνα για το πόσο προβληματική είναι σήμερα η σχέση δημόσιας και ιδιωτικής σφαίρας.

Και δεν θέλω να δικαιολογήσω τις όποιες αδυναμίες του αυτοδιοικητικού μηχανισμού, ούτε να περιορίσω τις απαιτήσεις που κάθε δημότης έχει από αυτόν.

Όμως η ζημιά στο χώρο γύρω μας, δεν προσβάλλει τον Δήμο, γενικώς και αορίστως. Προσβάλλει την πόλη μας. Προσβάλλει τους ίδιους μας τους εαυτούς.

Για το συγκεκριμένο και για κάθε παρόμοιο περιστατικό, θα αναζητηθούν ευθύνες”.