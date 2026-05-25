Θεσσαλονίκη: Η παράσταση “Ηθοποιός (Προσοχή Εύθραυστον!)” από σήμερα στο Θέατρο Τεχνών

Η παράσταση Ηθοποιός (Προσοχή Εύθραυστον!), σε σκηνοθεσία Γιώργου Μιχαλάκου, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Ανοιχτής Θεατρικής Σκηνής 2026 που διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για την ιστορία ενός νεαρού και ενός, καθόλου νεαρού, ηθοποιού. Η φιλία τους, ή και όχι, ξεκινάει και τελειώνει πίσω από τις κουίντες, μέσα σε πρόβες, σε ποτά μετά τις παραστάσεις.

Το έργο μιλάει για θεατρικές αξίες που σιγά σιγά χάνονται.

Τι διεκδικεί το θέατρο σήμερα;

Τι ανέχεται;

Ποια είναι η απόσταση ανάμεσα σε έναν πετυχημένο ηθοποιό μιας παλιότερης γενιάς με τη σημερινή νέα φωνή των καλλιτεχνών;

Η επιτυχία κρατάει για πάντα;

Υπάρχει ελπίδα για όνειρα στους σύγχρονους ταχείς ρυθμούς που επιβάλλει η βιομηχανία του θεάματος;

Το θέατρο αναζητά ανθρώπους με ενσυναίσθηση, ευαίσθητους αλλά παράλληλα με σκληρό στομάχι.

Ηθοποιός. Προσέξτε, μην του λέτε πολλά, είναι εύθραστος.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Παίζουν: Δημήτρης Ναζίρης, Άγγελος Μανωλίδης-Τζημινόπουλος, Ελίνα Αντώνιου, Γιώργος Μιχαλάκος

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Γιώργος Μιχαλάκος

Επιμέλεια κειμένου – Σύμβουλος δραματουργίας: Ανθή Αντωνιάδη

Φωτισμοί: Αριστοτέλης Αρμάντο Μέμα

Πρωτότυπη μουσική: Δημήτρης Καλφέλης

Εικαστική επιμέλεια: Νίκη Αγγελίδου, Ανδρομάχη Μπάρδη

Φωτογραφίες: Soul Art Photography

Γραφιστικά: Λοΐζος Θεοδώρου

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Μαρία Τότσκα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

25, 26 & 27 Μαΐου

Ώρα έναρξης: 21.15

Θέατρο Τεχνών, Κωνσταντινουπόλεως 75, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες – Κρατήσεις: 6987055479

Διάρκεια: 75’

Εισιτήρια

Κανονικό: 14€

Φοιτητικό, ΑμεΑ, άνω των 65, ανέργων: 12€

Θεατρική ατέλεια: 10€ (μόνο στο ταμείο του θεάτρου)

Προπώληση:

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/festival/ithopoios-prosoxi-euthrauston

*Οι κάτοχοι εισιτηρίων μειωμένων τιμών οφείλουν την ένδειξη των απαραίτητων δικαιολογητικών, εφόσον τους ζητηθούν στο ταμείο του θεάτρου.