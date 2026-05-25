Γωγώ Μαστροκώστα: Η σπαρακτική ανάρτηση της κόρης της για τον θάνατό της – "Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε"

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών η Γωγώ Μαστροκώστα.

Η γνωστή γυμνάστρια είχε έρθει εδώ και αρκετά χρόνια αντιμέτωπη με τον καρκίνο, με τον οποίο πάλευε ανά διαστήματα. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί ραγδαία και τα ξημερώματα της Δευτέρας άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”.

Με μία σπαρακτική της ανάρτηση η κόρη της, Βικτώρια, έκανε γνωστή τη θλιβερή είδηση, δημοσιεύοντας μία παλιά κοινή τους φωτογραφία, γράφοντας:

«Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά.

Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγισε ποτέ. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια.

Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου.

Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει.

Σ’ αγαπάω πολύ».

