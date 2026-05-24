Στην Αλβανία αύριο ο Ν. Δένδιας – Συνάντηση με τον Ράμα και τον υπουργό Άμυνας της χώρας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, θα μεταβεί αύριο Δευτέρα 25 Μαΐου στην Αλβανία.

Ο κ. Δένδιας θα επισκεφτεί αρχικά το υπουργείο Άμυνας, όπου θα συναντηθεί με τον ομόλογό του, Ermal Nufi.

Στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Αλβανό πρωθυπουργό, Edi Rama.

Θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας στην πρωθυπουργική κατοικία.

Το απόγευμα ο κ. Δένδιας θα συναντηθεί με τον μακαριώτατο αρχιεπίσκοπο Τιράνων, Δυρραχίου και Πάσης Αλβανίας Ιωάννη.

