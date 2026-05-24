Πέννυ Μπαλτατζή: Φέτος δηλώσαμε συμμετοχή για την Eurovision και δεν μας πήραν

Στην προσπάθεια που έκανε για να βρεθεί φέτος στην Eurovision αλλά και στην βοήθεια που έχει λάβει από την ψυχοθεραπεία μίλησε, μεταξύ άλλων, η Πέννυ Μπαλτατζή η οποία παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;».

Ειδικότερα, η Πέννυ Μπαλτατζή εξομολογήθηκε πως “κλείνω 27 χρόνια στον χώρο, τον Σεπτέμβρη, μα νιώθω σαν μικρό παιδί που ξεκινάω πάλι από το μηδέν. Φέτος είχαμε δηλώσει συμμετοχή για την Eurovision, με τον Ανδρέα Λάμπρου, για ένα τραγούδι που υμνεί τον έρωτα και τη ζωή”.

“Δεν μας πήραν αλλά θα πω κάτι. Επειδή εγώ δεν ήμουν λάτρης και μεγάλος φαν του θεσμού ποτέ, δεν έλεγα όμως όχι στο καινούργιο. Φυσικά και είμαι ανοιχτή και σ’ αυτό το κομμάτι”.

“Στις δυσκολίες και στις απώλειες δεν φτάνει μόνο η μουσική, θέλει και πολλή δουλειά με τον εαυτό μας η οποία δεν τελειώνει. Άπαξ και μπεις σ’ αυτό το ταξίδι το υπαρξιακό τελειώνει μαζί σου αυτό. Έχω κάνει ψυχοθεραπεία για 10 χρόνια και συνεχίζω” συμπλήρωσε, επίσης, η Πέννυ Μπαλτατζή στην κάμερα της ψυχαγωγικής εκπομπής της ΕΡΤ.

