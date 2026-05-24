MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: Θυμόμαστε, σεβόμαστε και κρατάμε ζωντανή τη μνήμη της βίαιης και οργανωμένης εξάλειψης του Ποντιακού Ελληνισμού στη Μικρά Ασία

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας παρέστη σήμερα το πρωί στην επιμνημόσυνη δέηση για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, στον καθεδρικό ναό Αθηνών και στη συνέχεια μετέβη στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, όπου κατέθεσε στεφάνι και προέβη σε δήλωση, υπογραμμίζοντας:

«Κάθε χρόνο τον Μάιο, τιμούμε επισήμως τη μνήμη των τραγικών θυμάτων της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού από το καθεστώς των Νεοτούρκων.

Θυμόμαστε, σεβόμαστε και κρατάμε ζωντανή τη μνήμη της βίαιης και οργανωμένης εξάλειψης της μακραίωνης παρουσίας του Ποντιακού Ελληνισμού στη Μικρά Ασία.

Παράλληλα, διεκδικούμε τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, ως ελάχιστο φόρο τιμής προς τις ζωές εκείνων των ανθρώπων που κυριολεκτικά μαρτύρησαν, αλλά και ως συμβολή στις προσπάθειες αποτροπής της επανάληψης παρόμοιων ειδεχθών και στυγερών εγκλημάτων στο μέλλον».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κωνσταντίνος Τασούλας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Κάλας: Η Ρωσία επιδίδεται σε “απερίσκεπτο πυρηνικό ακροβατισμό” στις τελευταίες επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Τραμπ: Πλησιάζουμε σε συμφωνία με το Ιράν – Θα υπογράψω μόνο αν πάρουμε όλα όσα θέλουμε

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Ουγκάντα: Τρία νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα Έμπολα, αναστολή στις δημόσιες συγκοινωνίες προς το Κογκό

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Γερμανία: Δεκάδες τραυματίες από μετωπική σύγκρουση δύο τραμ στο Ντίσελντορφ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Τασούλας: Θυμόμαστε, σεβόμαστε και κρατάμε ζωντανή τη μνήμη της βίαιης και οργανωμένης εξάλειψης του Ποντιακού Ελληνισμού στη Μικρά Ασία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Σαφάρι ελέγχων της ΕΛΑΣ στον Δήμο Θέρμης για την παραβατικότητα των ανηλίκων