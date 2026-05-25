Το συγκινητικό αντίο του Σιανίδη στη Γωγώ Μαστροκώστα: “Ήσουν μαχήτρια, πού πας και μ’ αφήνεις μόνο μου;”

Μέσα από μία ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση αποχαιρέτισε ο Χάρης Σιανίδης την αγαπημένη του φίλη, Γωγώ Μαστροκώστα, η οποία έχασε τη μάχη με τον καρκίνο.

Το μοντέλο έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Δευτέρας 25 Μαΐου στα 56 της χρόνια. Ο γνωστός PR manager είπε το δικό του αντίο στη Γωγώ Μαστροκώστα μέσα από μία δημοσίευση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Μέσα από κοινές φωτογραφίες τους που μοιράστηκε, έδειξε στιγμές από τα 26 χρόνια κοινής πορείας τους.

Ο Χάρης Σιανίδης αποκάλεσε το μοντέλο «είδωλο», «γυναίκα πρότυπο» και «μαχήτρια», τονίζοντας ότι όλα αυτά τα χρόνια βοήθησε αθόρυβα ανθρώπους που έδιναν τον ίδιο αγώνα με εκείνη.

Παράλληλα, ο PR manager στάθηκε στα τελευταία τέσσερα δύσκολα χρόνια που πέρασε η Γωγώ Μαστροκώστα, επισημαίνοντας ότι ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας και η κόρη τους, δεν έλειψαν ποτέ από το πλευρό της.

Όπως έγραψε αρχικά ο Χάρης Σιανίδης στη λεζάντα της δημοσίευσής του: «Γωγούλα μου αγαπημένη, πού πας και μ’ αφήνεις μόνο μου. Ήμασταν πάντα μαζί, ένα, χέρι χέρι παντού. Ακόμα κι όταν άλλαξαν οι ζωές μας, εμείς οι δυο πάντα μαζί. Γωγώ και Χάρης. “Μονόχνοτοι”, όπως έλεγες. 26 ολόκληρα χρόνια. Στην αρχή ήσουν για μένα το είδωλο, το πάθος, το απόλυτο σύμβολο. Μετά έγινες η φίλη που μου άλλαξε τη ζωή. Κι ύστερα η γυναίκα πρότυπο, η μαμά της Βίκτωριας, η μαχήτρια, η πηγαία δύναμη. Ο ορισμός της υπομονής, της επιμονής και της ζωής. Βοήθησες αθόρυβα τόσο κόσμο που πάλευε, δίνοντάς του το αστείρευτο κουράγιο σου για ζωή και ελπίδα. Πού μ’ αφήνεις Γωγώ μου; Μου είχες πει ότι εμείς θα είμαστε για πάντα μαζί. Ότι δεν θα μ’ αφήσεις ποτέ, ότι θα με προστάτευες για πάντα. Εγώ λύγισα τον τελευταίο χρόνο. Εσύ δεν λύγισες ποτέ, ποτέ».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Η οικογένειά σου, αυτά τα τελευταία δύσκολα 4 χρόνια, στάθηκε πρότυπο αγάπης και αφοσίωσης. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ, Γωγούλα μου. Τίποτα δεν θα είναι πια το ίδιο χωρίς εσένα. Εμείς δεν θα χαθούμε ποτέ. Σ’ αγαπώ. Καλό ταξίδι στις αιώνιες θάλασσες που τόσο λάτρευες».

