Καρδίτσα: 45χρονος δρομέας κατέρρευσε και κατέληξε σε αγώνα δρόμου
Μια αθλητική γιορτή στην Καρδίτσα, που πραγματοποιούνταν για 9η συνεχή χρονιά, μετατράπηκε σε τραγωδία, όταν ένας συμμετέχων δρομέας κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του αγώνα και δυστυχώς δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Σύμφωνα με το KarditsaLive.Net, ο περίπου 45 ετών δρομέας έχασε τις αισθήσεις του εντός της διαδρομής.
Συναθλητές του και μέλη της ομάδας πρώτων βοηθειών επενέβησαν άμεσα, ενώ το ασθενοφόρο που κλήθηκε τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Καρδίτσας. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, ο δρομέας δεν τα κατάφερε.
Τα δυσάρεστα νέα ανακοινώθηκαν από τους διοργανωτές στην πλατεία Πλαστήρα, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη η εκδήλωση, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν όλες οι υπόλοιπες δραστηριότητες της ημέρας.
