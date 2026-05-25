Πάνος Καμμένος: Η Καρυστιανού θα είναι δεύτερο κόμμα, ίσως 4ος ο Τσίπρας – Αν υπάρχει ανάγκη θα εμπλακούν οι ΑΝ.ΕΛ.

Ο Πάνος Καμμένος έκανε τις δικές του εκτιμήσεις όσον αφορά τα αποτελέσματα των εκλογών του 2027, σημειώνοντας πως η Μαρία Καρυστιανού θα αναδειχθεί δεύτερη δύναμη, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα ανέβει πάνω από την τρίτη-τέταρτη θέση.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρώην κυβερνητικός εταίρος του κ. Τσίπρα σημείωσε πως το ΠΑΣΟΚ «έχει τελειώσει ήδη», ενώ, κατά τον ίδιο, ο πρώην πρωθυπουργός θα κινηθεί μεταξύ 3ης και 4ης θέσης.

Στόχος του, όπως είπε, είναι να διαδραματίσει ρόλο στις μετεκλογικές διεργασίες. «Θα κάνει μια παρουσία, αλλά θέλει στη δεύτερη Κυριακή να συσπειρώσει δυνάμεις της Αριστεράς».

«Θεωρώ ότι στη δεύτερη θέση θα είναι η Καρυστιανού», είπε σε άλλο σημείο και έκρινε πως η Νέα Δημοκρατία δεν θα πάρει την αυτοδυναμία.

Ο κ. Καμμένος, ακόμα, δήλωσε πως θα προκύψουν νέοι πολιτικοί σχηματισμοί και συνεργασίες μετά τις εκλογές. «Στις δεύτερες εκλογές θα δούμε άλλα φαινόμενα» για τον σχηματισμό κυβέρνησης, είπε.

Πιθανή επιστροφή των ΑΝ.ΕΛ. Ερωτώμενος για το ενδεχόμενο επιστροφής των ΑΝ.ΕΛ., είπε ότι δεν θα κατέβουν την πρώτη Κυριακή, αλλά «είναι πολύ πιθανό να εμπλακούν στη δεύτερη, εφόσον υπάρξει ανάγκη σχηματισμού κυβέρνησης».

Στάθηκε, επίσης, στην ανάγκη για «εθνική γραμμή» ειδικά σε θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής.

«Αν δεν υπάρξει εθνική ενότητα, θα υπάρξει εθνική απειλή» προειδοποίησε.