Η Ρένα Μόρφη για τη μητρότητα: Δεν έχω βρει ακόμα το σωστό μέτρο της οριοθέτησης για το παιδί

Η Ρένα Μόρφη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» του ΑΝΤ1 και μίλησε τόσο για τη μητρότητα, όσο και για τη συμμετοχή της στο «Your Face Sounds Familiar». Η τραγουδίστρια ανέφερε πως η κόρη της είναι σταθερά η πρώτη προτεραιότητά της. Μαζί με τον σύζυγό της, Ορέστη Φαληρέα, φροντίζουν να δίνουν αγάπη στο παιδί τους.

Αναφερόμενη στη μητρότητα, η Ρένα Μόρφη είπε πως ακόμα δεν έχει καταφέρει να βάζει όρια στο παιδί. Η κόρη της σε λίγους μήνες θα κλείσει 5 χρόνια ζωής. Είναι το πρώτο παιδί της τραγουδίστριας.

«Το μόνο που μπορώ εγώ να δώσω στο παιδί μου είναι η παρουσία μου γιατί θέλω να είμαι το σπίτι της. Αυτό που αισθάνομαι εγώ ότι έχουμε καταφέρει μαζί με τον Ορέστη είναι να είμαστε και οι δύο ισότιμα παρόντες, και τώρα που δουλεύω περισσότερο και είναι εκεί ο πατέρας, βλέπω ένα παιδί που παίρνει την αγάπη και από τους δύο γονείς και αισθάνομαι ότι αυτό είναι ένα παιδί», είπε η Ρένα Μόρφη.

«Αυτό που νιώθω ότι κάνω λάθος είναι καμιά φορά, αυτό που λέμε “αγάπη” μεταφράζεται σε υπερπροσφορά, σε παραπάνω επιείκεια. Εκεί δεν έχω βρει το σωστό μέτρο της οριοθέτησης», πρόσθεσε η Ρένα Μόρφη.

Η Ρένα Μόρφη γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Βόλο, ενώ αργότερα μετακόμισε στην Αθήνα, όπου αποφοίτησε από το Ιστορικό – Αρχαιολογικό τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ