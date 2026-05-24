Κύπελλο Ελλάδας Γυναικών: Νταμπλούχος Ελλάδας ο ΠΑΟΚ – Δείτε βίντεο

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-0 του Αστέρα Τρίπολης στον τελικό κυπέλλου Ελλάδας για το ποδόσφαιρο γυναικών πανηγυρίζοντας το νταμπλ στην συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής του συλλόγου.

Κυρίαρχος στην Ελλάδα ο ΠΑΟΚ. Ο “Δικέφαλος του Βορρά” επέστρεψε στα νταμπλ, με την ομάδα του Θανάση Πατρικίδη να επικρατεί με 1-0 του Αστέρα Τρίπολης στον τελικό Κυπέλλου και έτσι μετά από μια βδομάδα πανηγύρισε τον δεύτερο της τίτλο την φετινή χρονιά. Το σκορ άνοιξε η Γκούνη με κεφαλιά στο 33′, ενώ η Τζούρτζεβιτς με πλασέ μέσα από την περιοχή έκρινε την μοίρα της αναμέτρησης.

Η πρώτη καλή στιγμή στην αναμέτρηση καταγράφηκε στο 3′ με την Γκατσανίτσα να σουτάρει εκτός περιοχής αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ. Ο Αστέρας απάντησε στις ευκαιρίες με την Γούλα να εκτελεί δυνατά φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής αλλά η Νοϊχάους είχε απάντηση. Από στατική φάση όμως ήρθε και το γκολ για τον ΠΑΟΚ, με την Γκούνη να παίρνει την κεφαλιά μέσα από την περιοχή και την μπάλα να καταλήγει στο βάθος της εστίας της Γρηγοριάδου. Στην εξέλιξη του πρώτου μέρους ο Αστέρας πίεσε για να βρει το τέρμα της ισοφάρισης, χωρίς όμως αποτέλεσμα, με το ημίχρονο να λήγει 1-0 υπέρ του ΠΑΟΚ.

Στο δεύτερο μέρος ο “Δικέφαλος του Βορρά” άγγιξε το 2-0, με την Γκατσανίτσα να κάνει την σέντρα από τα αριστέρα αλλά η κεφαλιά της Αντρέεφσκα σταμάτησε στο δοκάρι. Οι φιλοξενούμενες ανέβασαν τις γραμμές τους και στο 65′ έφτασαν κοντά στην ισοφάριση με την Γκάτσου να παίρνει την μπάλα στο κέντρο και να βρίσκει την Σπυριδωνίδου, αλλά το σουτ που επιχείρησε πέρασε ελάχιστα άουτ. Όσο περνούσαν τα λεπτά και με δεδομένο πως ο Αστέρας είχε βγει μαζικά για να βρει το γκολ ο ΠΑΟΚ έβρισκε χώρους στην αντεπίθεση και στο 87′ βρήκε και το τέρμα που έμελλε να κρίνει και την τελική μοίρα της αναμέτρησης με την Τζούρτζεβιτς να νικάει με πλασέ μέσα από την περιοχή την Γρηγοριάδου γράφοντας το τελικό 2-0, που έδωσε στον “Δικέφαλο του Βορρά” το νταμπλ.

Πηγή: ertsports.gr