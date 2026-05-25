Χρυσοχοΐδης για “17 Νοέμβρη”: Είναι αμετανόητοι, δεν έχουν πει ούτε μία συγγνώμη

«Είναι αμετανόητοι, δεν έχουν πει ούτε μία συγγνώμη, είναι ντροπή που κάνουν δηλώσεις», είπε σε σημερινές του δηλώσεις ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφερόμενος στην τρομοκρατική οργάνωσης 17 Νοέμβρη και την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.

Ο ίδιος, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας 25 Μαΐου στο OPEN, ανέφερε αρχικά: «Προσωπικά δεν φέρω ποτέ συναισθηματικά και ψυχικά βάρη για τα θέματα αυτά στην πολιτική διάσταση, ούτε επιτρέπεται να εκφράζω συναισθήματα ή οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με τη λειτουργία μου και την άσκηση των καθηκόντων μου. Άρα, λοιπόν, δεν υπάρχει κανένα συναισθηματικό βάρος από το παρελθόν. Δεύτερον, σέβομαι τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Δεν είμαι από αυτούς που όταν τους αρέσουν οι αποφάσεις επικροτώ και λέω ότι έχουμε καλούς δικαστές, αλλά όταν δεν μας αρέσουν οι αποφάσεις τότε οι δικαστές είναι κακοί. Τρίτον, υπάρχει μία απόφαση -αυτή που είναι. Η δικαιοσύνη έχει δικαιοδοκτικές διαδικασίες, η ποινική δικονομία προβλέπει μια σειρά από πράγματα».

Στη συνέχεια, όπως σημείωσε: «Υπάρχει ένα ουσιώδες θέμα εδώ, διάβασα κάτι που δεν ξέρω εάν είναι αλήθεια. Υπήρξε -λένε- μία διαρροή που ανέφερε ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είπε: “περιμένω από το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία, να μου πει γιατί 24 χρόνια με είχαν μέσα”. Ας δούμε το ουσιώδες όμως. Εδώ έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν αφαιρέσει αποδεδειγμένα, με δικαστικές αποφάσεις, τόσες ζωές. Σήμερα υπάρχουν ορφανά παιδιά, σύζυγοι που έχουν χάσει τους συντρόφους τους, γονείς που έχουν χάσει τα παιδιά τους».

«Δεν υπάρχει από την πλευρά τους μια δημόσια συγγνώμη και μια έκφραση λύπης για αυτό που έκαναν… τι να συζητάμε, λοιπόν, για αυτούς τους ανθρώπους; Αυτό είναι το βασικό. Είναι αμετανόητοι, που σημαίνει ότι εμμένουν σε αυτές τις πρακτικές οι οποίες αποδείχθηκαν όχι μόνο δολοφονικές για τη δημοκρατία αλλά κυρίως για αυτούς τους ίδιους που επιχείρησαν και αναστάτωσαν τη χώρα, αφαίρεσαν ανθρώπινες ζωές, κατέστρεψαν οικογένειες και σήμερα δεν νιώθουν την ανάγκη να πουν “κάναμε ένα λάθος”. Εγώ έχω βρει ανθρώπους που ασχολήθηκαν με την τρομοκρατία, έχω μιλήσει μαζί τους, και είπαν “κάναμε λάθος, θέλουμε να βοηθήσουμε να εξαρθρωθεί”. Δυστυχώς αυτοί συνεχίζουν ακόμα, είναι ντροπή. Είναι αδιόρθωτοι, είναι απαράδεκτοι και είναι ντροπή που εμφανίζονται δημόσια και κάνουν δηλώσεις», τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.